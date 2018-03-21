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Почекаємо офіційних заяв, – Шабунін про прослуховування Холодницького

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Громадські активісти вважають, що варто почекати, перед тим, як робити висновки щодо імовірного прослуховування керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін переконаний, що рано робити певні висновки щодо прослуховування Назара Холодницького.

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"Почекаємо розвитку подій. З точки зору Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу, все нормально. Мали право – мали. Процкерівництво ГПУ було – було. Ну якщо було б, бо ж тільки зараз з джерел сказали, хтось щось сказав. Почекаймо офіційних заяв", – зазначив Шабунін.

Раніше повідомлялось, у кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладено в акваріум.

Теги: Новини України Віталій Шабунін Назар Холодницький ГПУ Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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