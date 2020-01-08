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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Почему начали сравнивать авиатрагедию в Иране и сбитый над Донбасом боинг

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      / С открытых источников

      О том, что самолёт в Иране был действительно сбит – косвенно говорит и атака "пригожинских троллей" на любые посты и твиты с версией о том, что самолёт был сбит ПВО Ирана – союзника путинской России.

      Крушение самолёта в Иране. Что это было?

      Друзья, сегодня будет пост на печальную и страшную тему – думаю вы уже в курсе, что сегодня ранним утром в Тегеране разбился боинг-737 украинской авиакомпании "МАУ". На его борту находилось 177 человек – в большинстве своём это были канадские студенты и граждане Ирана, а также 15 украинцев, включая 13 членов экипажа – все они погибли...

      Важно! Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о версиях трагедии

      Иранские власти моментально объявили, что причиной крушение самолёта стало "возгорание двигателя". Странно себя повело и посольство Украины в Иране – фактически сразу после крушения лайнера посольство поему-то заявило, что "версия теракта исключается", но позже убрало эту информацию со своего сайта, написав о том, что "версия авиакатастрофы расследуется комиссией".

      Лично я считаю, что нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что этот самолёт был сбит иранскими ПВО – в ходе эскалации конфликта вокруг Ирана иранские ПВО были приведены в боевую готовность, и это могло стать причиной трагедии.
      авиа трагедия в Иране, крушение самолета в Иране, самолет МАУ упал
       Так выглядел сбитый в Иране самолёт / Фото с открытых источников

      Что это был за самолёт?

      Упавший сегодня в Тегеране самолёт – Боинг 737-800 NG, регистрационный номер – UP-PSR. Самолёт новый, 2016 года производства – компания МАУ получила его непосредственно с завода концерна "Боинг".

      Стоит знать: Украинские компании прекратили полеты в Иран: Гончарук объяснил почему этого не сделали раньше


      Официальные источники Ирана называют причиной падения самолёта "техническую неисправность" двигателя – но, против этой версии говорит тот факт, что последнее плановое техническое обслуживание самолёт прошёл 6 января – фактически пару дней назад. Что должно произойти с новым самолётом, да ещё и прошедшим за несколько дней до катастрофы плановое техническое обслуживание и скорее всего – полную проверку работоспособности всех систем? Лично мне версия "да просто двигатель отказал" кажется шитой белыми нитками.

      Самолёт сбили?

      А теперь давайте обсудим версию того, что самолёт был сбит на взлёте. В интернете сейчас опубликованы фотоснимки с места катастрофы лайнера, на которых можно увидеть нечто, что напоминает следы осколков. Очень похоже выглядели обломки боинга рейса MH-17, что был сбит российским "Буком" на Донбассе.

      крушение самолета, трагедия в небе, упал украинский самолет в Иране
       Таковы повреждения самолета в Иране / Фото с открытых источников

      самолет, авиатрагедия с самолетом МАУ
      Стоит сравнить повреждения на рейсе МН -17 и сбитого в Иране боинга / Фото с открытых источников

      А вот как сложившуюся ситуацию комментирует пилотный инструктор

      Самая важная часть комментария содержится в пункте 4 – "мне неизвестен отказ собственных систем самолёта, который мог бы привести к указанным выше последствиям".

      О том, что самолёт был действительно сбит – косвенно говорит и атака "пригожинских троллей" на любые посты и твиты с версией о том, что самолёт был сбит ПВО Ирана – союзника путинской России. Точно так же было и в 2014-м году после того, как на Донбасе сбили малазийский Боинг...

      К теме: Иран не передаст черные ящики разбившегося самолета компании Boeing


      Такие дела. Соболезнования близким и друзьям погибших – это действительно ужасная катастрофа. А как вы считаете, в чём причина крушения "Боинга" в Иране? И узнаем ли мы когда-нибудь правду?
       

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      Автор: Максим Мирович
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Іран МАУ Публікації Конфлікт між США та Іраном
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