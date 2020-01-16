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      БЛОГ Олександр Баунов
      Журналіст, публіцист, головний редактор Carnegie.ru

      Почему Путин выбрал именно Мишустина на пост премьера ?

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      Премьер министр РФ Михаил Мишустин / РИА Новости

      Из-за относительной неизвестности Мишустина многие сравнивают его с техническими, безликими и безвластными премьерами вроде Фрадкова и Зубкова (в отличие от политических каждый в своем роде тяжеловесов Касьянова и Медведева).

      Но Фрадков и Зубков появились перед выборами – первый – 2004 г., второй – 2008 г., чтобы не было ни малейшего искушения перехватить власть во период выборов, когда президент слабеет, а премьер при определенных обстоятельствах становится главным.

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      Между Мишустиным и двумя техническими премьерами прошлого есть еще одно важное отличие – поколенческое. Фрадков – ровесник Путина, Зубков на десять лет старше, уже в этом отношении не могли быть образом будущего после Путина.

      А Мишустин на 12 лет младше и может. Он относится к поколению молодых (относитлеьно конечно) технократов, сделавших карьеру при Путине, и которыми Путин постепенно замещал своих друзей на высоких должностях.

      Мишустин не друг Путина и не член его ближнего круга – не питерский, не "Озеро", не силовой, не из прошлого в мэрии и не из прошлого в контрразведке. Правда они вместе играют в хоккей, а это сближает. Но вряд ли дело в одном хоккее.

      ФНС при Мишустине удалось одновременно увеличить налоговый пресс и повысить собираемость налогов. То есть при больших налогах люди меньше от них уклоняются. Вот вам эффективность.

      Налоговая служба перестала числиться среди самых коррумпированных и ненавистных вместе с какой-нибудь таможней или МВД.

      Еще сравнительно недавно общение бизнесменов, ИП, самозянятых и прочих самостоятельно платящих налоги было одним из самых неприятных и унизительных среди всех не очень радостных взаимодействий гражданина и государства. Теперь сияющие чистотой по крайней мере столичные налоговые с кофейными автоматами, электронной очередью и вежливыми инспекторами скорее похожи на частный банк. А налог.ру, говорят платящие, – один из самых удобных во всем российском цифровом государстве.

      Мишустин вообще фанат цифровых решений, он начинал как компьютерщик и смотрит за тем, чтобы его налоговая оставалась одной из самых оцифрованных. Он заказчик и производитель софта не хуже Грефа.

      Главное, что могло убедить Путина сделать свой выбор: Мишустин принадлежит одновременно двум мирам – силовому и экономическому. Россией управляет коалиция силовиков, которые отвечают за суверенитет, и экономистов, которые отвечают за экономический рост. Мишустин одновременно и силовик – ФНС, налоговая полиция – это силовое ведомство, и экономист – потому что оно же экономическое, а сам Мишустин – доктор экономических наук и работал в бизнесе. Его цифровая развитость тоже может импонировать Путину: сам он скорее аналоговый человек, но считает что цифровые технологии важны, чтобы не отстать от внешнего мира, как СССР, который дорого заплатил за свое отставание.

      Эта двойственность может импонировать и участниками правящей коалиции, и группам влияния и по-разному настроенным избирателям. Кто хочет во власти силовика, еще лучше гражданского, "интелигентного силовика" (под этот народный заброс подбирали когда-то самого Путина), те увидят в Мишустине такого же силовика в гражданском. Кто хочет гражданского экономиста – пожалуйста.

      Относительная неизвестность его имени не должна смущать. Сам Владимир Путин был малоизвестным чиновником до момента, когда Ельцин не назначил его на три высоких поста один за другим.

      Мишустин безусловно не технический премьер, а полноценный участник кастинга преемников на роль президента. Он младше Путина ровно на одно политическое поколение, чтобы управлять те самые два срока без слова подряд, но все еще под присмотром. Мишустин подходит и по еще одному важному параметру.

      Путин решает задачу, как сохранить свое политическое наследие в истории, как передать власть, чтобы сделанное им за 20 лет не подвергалось по русской традиции полной ревизии. Для этого он ищет второго себя; Интеллигентный силовик в гражданском соответствует по формальным признакам. Правда сама президентская роль в будущем дизайне власти не будет равна роли Путина сегодня, в чем и есть главный смысл конституционной реформы.

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      Автор: Олександр Баунов
      Теги: Новини політики Михайло Мішустін Відставка уряду Росії Володимир Путін Публікації Новини Росії
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