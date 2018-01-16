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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Почему российская пропаганда играет на руку Украине

Грані правди 16:00, сьогодні 324 Читать новость на русском

Мы привыкли к тому, что в России об Украине рассказывают всякие глупости. Но именно это, на самом деле, играет на руку Киеву.

Киев спасло отсутствие в России качественной экспертизы по украинскому вопросу. Той, что способна трезво и без идеологической мишуры оценивать страну. Той, что адекватна в оценках прошлого, настоящего и потенциального будущего. Украине сыграло на руку то, что в России она считалась чем-то изначально понятным и несложным. Родственники под Житомиром, прогулки по Крещатику или отдых в Ялте считались пропуском в эксперты и входным билетом на телеканалы.

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А сама Украина в России воспринималась в рамках советской дихотомии. Когда одна половина страны – "такая же как мы – что тут обсуждать". А вторая – "совсем не такие как мы – что тут обсуждать". Полутона были никому не интересны. Анализ подменялся лозунгами. Патриотизм подменил экспертизу. И именно это помогло Украине.

Москва была уверена, что соседняя страна посыплется, как карточный домик. Что все ее правобережье примет триколоры. Что восток и юг в едином порыве отправится воевать за русский мир.

Кремль не просчитал волонтерское движение, добровольческие батальоны, русскоязычный украинский патриотизм. Он не просчитал появление политической нации, которая включила в себя тех, кто в этнический проект вписаться не мог.

Для Москвы стал неожиданностью весь тот низовой порыв, который охватил Украину. Включая те области, которые Россия привычно считала собственными территориями. Они и не могли это просчитать. Потому что для этого нужно было Украиной заниматься: исследовать, анализировать, просчитывать. Без глупых идеологий и нелепой самоуверенности. А если у вас поставщики информации об Украине – это Сергей Марков или Константин Затулин, то у вас нет информации об Украине.

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И чем дольше такая ситуация будет сохраняться – тем лучше. Чем неадекватнее будет их описание реальности – тем неэффективнее будут их шаги. Каждое новое откровение про "новороссию" или "испанского диспетчера" – лишь еще одно подспорье для Киева.

Когда Кремль говорит про Украину глупости – это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным. А потому, да здравствуют распятые снегири.

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Грані правди
Джерело: 24 Канал
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