Новини України: Почесна варта Нацгвардії відновила несення служби під Радою

Під будівлею Верховної Ради з 22 травня відновили традицію несення служби Почесним караулом Національної гвардії України. Це стало можливим завдяки послабленню карантинних обмежень.

Тепер спецбатальйон "Почесної варти" Національної гвардії України нестиме службу у вихідні та святкові дні.

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У пресслужбі Верховної Ради пояснили, що з 10:00 до 18:00 щогодини відбуватиметься зміна караулу.

22 травня після тривалої перерви, спричиненою карантинними обмеженнями, нацгвардійці відновили несення служби під Радою. Церемонія традиційно супроводжувалась підняттям Державного прапора.

Традиція несення варти

Ця традиція була заснована в знак пам'яті чотирьох нацгвардійців, які загинули в результаті вибуху гранати на площі Конституції 31 серпня 2015 року.

Вперше церемонія несення Почесної варти й підняття державного прапора відбулася 1 березня 2020 року, але була тимчасово припинена через карантинні обмеження.

Біля Верховної Ради відновили несення служби / Фото пресслужби Верховної Ради



Церемонія супроводжувалась підняттям прапору / Фото пресслужби ВР

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