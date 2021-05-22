Новини України: Почесна варта Нацгвардії відновила несення служби під Радою

Під будівлею Верховної Ради з 22 травня відновили традицію несення служби Почесним караулом Національної гвардії України. Це стало можливим завдяки послабленню карантинних обмежень.
Тепер спецбатальйон "Почесної варти" Національної гвардії України нестиме службу у вихідні та святкові дні.
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У пресслужбі Верховної Ради пояснили, що з 10:00 до 18:00 щогодини відбуватиметься зміна караулу.
22 травня після тривалої перерви, спричиненою карантинними обмеженнями, нацгвардійці відновили несення служби під Радою. Церемонія традиційно супроводжувалась підняттям Державного прапора.
Традиція несення варти
- Ця традиція була заснована в знак пам'яті чотирьох нацгвардійців, які загинули в результаті вибуху гранати на площі Конституції 31 серпня 2015 року.
- Вперше церемонія несення Почесної варти й підняття державного прапора відбулася 1 березня 2020 року, але була тимчасово припинена через карантинні обмеження.
Біля Верховної Ради відновили несення служби / Фото пресслужби Верховної Ради
Церемонія супроводжувалась підняттям прапору / Фото пресслужби ВР
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