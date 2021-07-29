Почесна відставка замість тюрми: ВРП прикриває суддів-злочинців й платить їм мільйонні пенсії

Вища рада правосуддя замість того, щоб із ганьбою виганяти суддів-злочинців, відправляє їх у почесну відставку. Крім того, щомісяця українці платять їм тисячі доларів пенсії із власних податків.

Я вже розповідав про зростання розміру довічної пенсії суддям. Це утримання збільшилось майже на 9,5 тисяч гривень. Для порівняння пенсія військовим збільшилася на 67 гривень. Плюс 9,5 тисяч гривень суддям і 67 гривень військовим пенсіонерами.

Актуально Штраф за перелом хребта: які судді цинічно рятують п'яних водіїв від відповідальності

Крім того, на виплати суддям не поширюється обмеження максимальної пенсії у 17 690 гривень, тому середній розмір щомісячного утримання суддів у відставці перевищує – 77 тисяч гривень у місяць. У цьому блозі наведу приклади суддів у відставці, які сьогодні отримують аж таке довічне утримання за наші з вами податки. До речі, почасти вони почасти в 20 разів перевищують середню пенсію.

Суддя Волощук вбив хлопця

У 2015 році суддя Віктор Волощук виїхав на зустрічну смугу та збив на смерть 21-річного мотоцикліста, який приїхав провідати хвору матір. Зі слів очевидців, суддя відмовився проходити алкотест, хоча мав явні ознаки сп'яніння. Потім Волощук взагалі втік з місця ДТП.



Аварія сталась на Житомирщині / Фото "Слідство інфо"

Його засудили до 4,5 років в'язниці, але ж звичайно він не сів. Він же суддя, а не простолюдин там якійсь. Волощука одразу ж амністували. За 20 днів до вироку Вища рада правосуддя відправила його у відставку з пожиттєвим утриманням. У 2020 році Волощук отримав більше ніж 300 тисяч гривень вихідної допомоги і 520 тисяч гривень суддівської пенсії.

У 2011 році суддя Юрій Грица, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив працівників, які проводили ремонтні роботи дороги. Один з них помер в лікарні, інший – пожиттєвий інвалід. Справа щодо ДТП багато років тягнулась в одному із райсудів. Потім її взагалі відправили на дорозслідування.

Вища рада правосуддя підтримала заяву Грици про відставку, замість з ганьбою його звільнити. У 2020 році він через суд "вибив" собі довічне утримання у 106 тисяч гривень на місяць.

2 роки тюрми отримав інший суддя – Володимир Пономаренко, за обіцянку вплинути на колег, аби ті не покарали п'яного водія. У 2019 році, вже будучи відстороненим від правосуддя, він отримав 1,4 мільйона гривень зарплати. Після того, як Пономаренко спіймали на хабарі, Вища рада правосуддя задовольнила його заяву про відставку, хоча мала повне право викинути з ганьбою. Завдяки цьому рішенню, Пономаренко отримав майже 870 тисяч гривень вихідної допомоги та ще по 100 тисяч гривень щомісячної пенсії.

Читайте також Штраф 1530 гривень за вбивство доньки та дружини: у Луцьку суддя Ясельський шокував вироком

Хабарника відправили у почесну відставку

5 років в'язниці отримав суддя Анатолій Целух за хабар у 2,5 тисячі доларів. У 2019 році, вже після того, як його спіймали, Вища рада правосуддя відправила його у почесну відставку. У 2019 році Целух отримав майже 400 тисяч гривень зарплати та 470 тисяч гривень пенсії. Під час подій Революції Гідності суддя Неля Ластовка позбавила водійських прав трьох учасників автопробігу до Межигір'я.

У 2017 її мали звільнити, але через рік Вища рада правосуддя чомусь передумала. Згодом Ластовка провалила кваліфікаційне оцінювання. Однак Вища рада правосуддя замість звільнити – відправила її у почесну відставку. За 8 місяців 2019 року Ластовка отримала понад 460 тисяч гривень пенсії. І це у 48 років.



Вища рада правосуддя передумала звільняти Нелю Ластову / Фото КСУ

Однак і цього їй виявилося замало і у 2020 році Ластовка через сумновідомий Окружний адмінсуд Києва добилася збільшення свого довічного утримання до понад 100 тисяч гривень на місяць.

Терміновий законопроєкт Володимира Зеленського про ліквідацію ОАСКу вже 4 місяць без жодного руху валяється у Верховній Раді.

У 2016 році детективи Національного антикорбюро викрили на хабарі суддю Олексія Бурана. Під час обшуку Буран чинив опір та навіть застосував пістолет на ураження, після чого скориставшись "суддівським імунітетом", втік через вікно. Справа Бурана уже декілька років слухається у суді. Проте замість звільнити його з ганьбою, Вища рада правосуддя відправила у відставку. Отже, він буде отримати з наших податків космічне грошове утримання. Довічно.

Отримав матеріальну допомогу після вбивства

Суддя Віктор Амарович на джипі виїхав на зустрічну смугу, де протаранив старенький ВАЗ-2107. Останній вилетів в кювет, а потім зіткнувся ще з одним авто. Водій жигулі загинув на місці. За даними ЗМІ, аналіз підтвердив, що суддя був п'яним. Після ДТП Амарович пішов на лікарняний, де окрім компенсації отримав ще й 12 тисяч гривень "матеріальної допомоги".



Аварія за участі Амаровича сталась на трасі Київ – Чоп / Фото "Громадського"

Згодом справа Амаровича пішла в суд, проте слухається там вже кілька років. Своєю чергою Вища рада правосуддя відправила суддю у почесну відставку із довічним утриманням з наших податків. Суддя Віталій Фастовець у десятках судових рішень називав території Луганської області "поки що контрольованими Україною" і неодноразово виправдовував в соцмережах осіб, звинувачених у сепаратизмі.

Читайте більше 70 тисяч доларів за посаду в Укрзалізниці: посередника злочинної схеми судитимуть

Замість звільнити з ганьбою, Вища рада правосуддя відправила його у почесну відставку. У 2020 році Фастовець отримав понад 170 тисяч гривень зарплати, 500 тисяч гривень вихідної допомоги та 400 тисяч гривень суддівської пенсії. Це лише кілька прикладів, однак таких є кілька десятків. Відповідальною за цю огидну, кричущу несправедливість є Вища рада правосуддя, яка замість звільнити – забезпечує таким суддям космічні пенсії коштом податків українців.