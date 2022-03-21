Почесний консул Угорщини в Україні передав сотню кровоспинних турнікетів

Українські військові на передовій отримають допомогу від почесного консула Угорщини в Україні. Збройним Силам України передадуть важливі медикаменти.

Вчасно зупинена кровотеча – врятоване життя захисника

Народна депутатка Оксана Савчук у фейсбуці повідомила, що українські захисники отримають сотню кровоспинних турнікетів.

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Почесний консул Угорщини в Україні Василь Вишиванюк передав медикаменти до Івано-Франківська.

Один із найкращих подарунків – 100 турнікетів на передову нашим захисникам. Дякую Почесному консулу Угорщини в Україні Василю Вишиванюку. Це дійсно дуже важливо, бо вчасно зупинена кровотеча – врятоване життя захисника,

– написала депутатка.



Кровоспинні турнікети / Фото з фейсбуку депутатки

Зауважимо, що на початку місяця уряд Угорщини передав на Закарпаття 10 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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