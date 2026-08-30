Починала вчителькою, а закінчила у Росгвардії: на Херсонщині ліквідували Любов Пономарьову

Сили оборони під час однієї з атак на вороже "лігво" на окупованій території Херсонщини ліквідували Любов Пономарьову. Жінка дослужилася до підполковника поліції.

Про "демобілізацію" російської офіцерки повідомили в 11-му армійському корпусі.

Хто така Любов Пономарьова?

За інформацією російських медіа, Любов Едуардівна Пономарьова народилася в селищі Опаріно Кіровської області. Саме там вона почала професійну діяльність як учителька.

На початку 2000-х років Пономарьова працювала в районній адміністрації, де відповідала за так звані питання молоді. Пізніше вона перейшла на службу до органів внутрішніх справ.



Ліквідована Любов Пономарьова / Фото з мережі

За час кар'єри Пономарьова працювала в Опаріно, Мурашах, Аксарці та Салехарді. Останнім місцем її служби стала тимчасово окупована Херсонщина, де вона обіймала посаду "оперуповноваженої з особливо важливих справ" у складі СОБР Росгвардії.

Як розповіла її донька Юлія, Пономарьова вирушила на Херсонщину у зв'язку з роботою й почала службу в російському спецпідрозділі. За її словами, мати пишалася тим, що змогла потрапити до СОБРу.

У російських ЗМІ також називають Пономарьову "основоположницею сучасної історії зльотів" в Опаринському районі.

Російські медіа вказують датою її смерті 23 серпня 2026 року. Водночас жодних конкретних подробиць щодо обставин або причини загибелі Пономарьової вони не наводять.

27 серпня в Опаріно відбулося прощання з Пономарьовою. Посмертно її нагородили російським орденом Мужності.

Водночас днем раніше, 24 серпня, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" повідомив про ураження українськими військовими бази спецпідрозділу Росгвардії (СОБР) у селищі Стрілкове на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Відповідні кадри він оприлюднив у своїх соцмережах.



Про атаку на базу СОБР писав "Мадяр" / Скриншот

Так, інформація про загибель Пономарьової з'явилася через день після повідомлення про удар по базі СОБР у Стрілковому. Водночас прямого підтвердження того, що вона загинула саме внаслідок цієї атаки, наразі немає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники завдали удару по укриттю російських військових. Унаслідок атаки один із окупантів отримав поранення. Під час спроби втекти у відкрите поле він зрештою самоліквідувався.