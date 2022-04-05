Починаємо період повернення до мирного життя, – Монастирський у Бучі
Джерело:МВС України
У Бучі розпочинають період повернення до мирного життя. Однак місцевим мешканцям наразі рано повертатися додому.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зранку 5 квітня відвідав звільнену Бучу. Він розповів, що тепер у місті повертають життя за конкретною послідовністю.
До теми На жаль, міста практично немає, – Олекій Кулеба про знищену Бородянку на Київщині
Як Бучу очищають після окупантів
- Спершу територію потрібно розмінувати. Адже в Бучі щодня знаходять тисячі вибухонебезпечних предметів;
- далі відбувається робота з тілами загиблих;
- потім вже фіксація воєнних злочинів, які вчинила російська армія.
І тільки після цього у місто буде безпечно повертатися.
У Бучі щодня знаходять тисячі мін / Фото МВС України
Де окупанти залишили міни
За словами Монастирського, лише за 4 квітня у Бучі рятувальники виявили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів. Мовиться про нерозірвані снаряди, залишки вибухівки та міни-розтяжки. Їх, до речі, знаходять навіть у квартирах та будинках. Зокрема тих, де була українська символіка або документи військовослужбовців.
Тому іде надзвичайно складна і відповідальна робота. За міжнародними стандартами один день активних бойових дій означає місяць розмінування,
– розповів Монастирський.
Він додав, що навіть волонтери звертаються до рятувальників і поліцейських й пропонують допомогу з розміновування територій.
Бучу очищають після рашистів / Фото МВС України
До теми дивіться відео про Гостомель після відходу російських військ: