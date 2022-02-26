Починається евакуація з Антонівки, – Херсонська міськрада

З Антонівки, що на Херсонщині, починається евакуація населення.

Насамперед вивозитимуть жінок, дітей та людей похилого віку. Про це повідомили у Херсонській міській раді.

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Сьогодні, о 17:00, починається евакуація місцевих жителів Антонівки,

– мовиться у повідомленні міськради.

Де? Збір відбудеться з боку шосе В'ячеслава Черновола (Кіндійського шосе), в’їзд на Молодіжний пляж.

На людей чекатимуть місткі автобуси. Ви їх розпізнаєте за спеціальним маркуванням – на яких будуть розташовані білі прапори з червоними хрестами.

Треба бути готовими, але не панікувати

Влада міста наголосила, що це робиться для того, аби запобігти можливим провокаціям з боку російських окупантів.

Тож усіх попросили зберігати спокій. І запевнили – приводів для хвилювання наразі немає.

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