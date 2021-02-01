Починається моє політичне вбивство, – білорус Макар про наслідки поїздки до України

Ігор Макар, який оприлюднив плівки про "слід Білорусі" у вбивстві Павла Шеремета, розповів про наслідки своєї поїздки в Україну. У Києві він давав свідчення щодо загибелі журналіста.

Джерело: ТСН

Макар – колишній співробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз". Стверджувати конкретно, чи ведуть за ним стеження – він наразі не готовий.

До теми Україна не отримала дозвіл на слідчі дії в Білорусі, – Клименко про вбивство Шеремета

Проте після того, як він брав участь у слідчих діях в Україні, режим Олександра Лукашенка почав проти нього інформаційну війну, вважає білорус.

Починається моє політичне вбивство. Щодо фізичного – я сказати не можу, але дуже сильно до цього готуюся,

– зауважив Макар.

Як Макара зустріли в Україні

Макар розповів подробиці про свій візит в Україну. Після того, як він опублікував плівки, з ним сконтактувалися українські дипломати. Вони запросили його дати свідчення у справі Шеремета.

Я погодився одразу, не обдумуючи. Мене відмовляли летіти в Україну. Але повторюся, я зроблю все, аби режим, який існує в Білорусі, припинив своє існування,

– наголосив він.

За словами Макара, йому за годину відкрили візу та придбали квиток на до Києва. 12 січня його зустріли біля літака, далі цілодобово його супроводжувала державна охорона – підрозділ "Корд".

"Хлопці виконували свою роботу дуже професійно і гідно. Я сам працював у цій сфері і можу сказати про їхній професіоналізм. Я був у цілковитій безпеці", – підкреслив білорус.

Про свідчення у справі

Макар зауважив, що у справі Шеремета надавав ту інформацію, яку ще ніколи раніше не публікував. Він переконаний, що вона допоможе знайти замовника злочину та його спільників.

"Слідство ведуть на найвищому та професійному рівні. Нацполіція працює у правильному напрямку. Я впевнений, що цей злочин розкриють повністю та назвуть тих, хто це зробив" – підсумував Макар.

Що відомо про "плівки Макара"