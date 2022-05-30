Почутим задоволений, – Кулеба про ініціативу Франції щодо нового європейського об'єднання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своєю французькою колегою Катрін Колонною у Києві. Дипломати обговорили ідею Еммануеля Макрона про новий формат європейської співпраці.

Деталі Дмитро Кулеба розповів на спільному брифінгу з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонна у Києві, передає 24 канал.

Важливо Головна біда для вступу України до ЄС – Німеччина та Франція, – Фейгін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що дізнався від французької колеги деталі ідеї президента Франції про новий формат співпраці та отримав запевнення, що його пропонують не як альтернативу майбутнього членства ЄС.

За словами Кулеби, Франція, і Україна виходять з того, що ідея європейського політичного союзу не є якоюсь альтернативою для майбутнього членства України в ЄС, не є якимось особливим рішенням для України.

Я отримав необхідні роз'яснення і почутим я задоволений. Ви вже знаєте, як нам набридли якісь напівзаходи, спеціальні підходи, окремі моделі, які постійно вигадують в окремих країнах, щоб не дати Україні статус кандидата... Я дуже вдячний колезі, яка аргументовано пояснила, що ця ідея не є якоюсь альтернативою,

– сказав Дмитро Кулеба.

Він додав, що новий формат співпраці є загальноєвропейським процесом, який зробить і Україну, і ЄС сильнішими.

"Ми хотіли вже сьогодні запропонувати гарантії посиленої співпраці у межах європейського простору, які у жодному разі не є замінником, а лише додатковим інструментом солідарності, координації, щоб вже зараз Україна була ще більше інтегрована у європейський простір", – зазначила з цього приводу Катрін Колонна.

Дмитро Кулеба зазначив, що попросив французьку колегу не лише підтримати рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, але й переконати тих, хто все ще у цьому сумнівається в доцільності цього кроку.

Глава МЗС Франції відвідала Бучу

Під час свого візиту Катрін Колонна також відвідала Бучу. Як зазначив глава Київської ОВА Олексій Кулеба, Україна вдячна іноземним партнерам за підтримку. Крім того, наша держава цінує солідарність та той факт, що представники різних країн світу навідуються до України у ці непрості часи.

Зауважимо, що Катрін Колонну главою МЗС Франції призначили 20 травня. Невдовзі Дмитро Кулеба привітав свою нову колегу з посадою. Він підкреслив, що вона очолює міністерство у найважчий для України, а також Європи період.

Міністерка Франції раптово приїхала в Бучу: дивіться відео