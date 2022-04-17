"Подарунки для непроханих гостей": Міноборони показало епічні фото тренувань військових

У Міноборони 16 квітня оприлюднили неймовірні фото з тренувань бійців харківської тероборони. Воїни проходять вишколи з вогневої підготовки кожного дня.

Тому вони будь-якої миті готові дати відсіч російським загарбникам. Адже українці завжди готові зустрічати навіть непроханих гостей. Детальніше про те, як відбуваються ці військові навчання, розповіли на інформаційному порталі Міністерства оборони України.

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Більшість часу іде на практику

Захисники Харкова з тероборони вже несуть службу на блокпостах та інших позиціях. Тому вони проходять навчання не всі водночас, що дає змогу детальніше все пропрацювати з кожним бійцем.

Тренування територіальної оборони Харкова / Фото "Арміяinform"

Та інструктори зазначають, що часу на розмови потрібно не багато. Інструктаж триває лише кілька хвилин, а далі всі приступають до практики.

Харків'яни готові "гостинно" зустріти російських загарбників, і "подарунки" для непроханих гостей уже напоготові,

– написали в Міноборони.

У цей день відбувалося навчання для зустрічі ворогів із різними гостинцями. Зокрема, опанували стрільбу з РПГ-7, кількох видів стрілецької зброї, а також протитанкової установки "Метіс".

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