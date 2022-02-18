Володимир Путін вимагає від США юридичних гарантій про невступ України в НАТО та вивід військ Альянсу із країн-членів. Про це в ефірі 24 каналу розповів український журналіст Роман Цимбалюк.
Зверніть увагу Деякі країни "хочуть" нас у НАТО, але роблять все, щоб ми туди не потрапили, – Зеленський
Цимбалюк: Святі Javelin – наші
Окрім цього, Кремль вимагає зупинити постачання Україні зброї. Росія хоче, щоб країни НАТО відмовилися від будь-яких спільних навчань із ЗСУ, а все іноземне озброєння, яке надіслали раніше, вивели за межі українських територій.
Хочеться сказати Путіну, що подарунки – не "віддарунки". Святі Javelin – наші. Ми їх нікому не віддамо. Це стосується і всього арсеналу, який ми отримали і ще отримаємо,
– наголосив Цимбалюк.
Захід і США як лідер вільного світу зайняли дуже жорстку позицію. Американців не відправлять воювати за нас, але такими заявами вони скорочують дистанцію постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів.
Їм цього мало, їм завжди буде мало. Проблема в тому, що наші російські "друзі" пропонують відмовитися від самих себе. Якщо змінимо Конституцію на вимогу Росії, думаєте, вона зупиниться? Буде тільки гірше. Все відбуватиметься за формулою.
Повна трансляція Романа Цимбалюка: дивіться відео
Світ допомагає Україні зброєю: головне
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