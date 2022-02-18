Володимир Путін вимагає від США юридичних гарантій про невступ України в НАТО та вивід військ Альянсу із країн-членів. Про це в ефірі 24 каналу розповів український журналіст Роман Цимбалюк.

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Цимбалюк: Святі Javelin – наші

Окрім цього, Кремль вимагає зупинити постачання Україні зброї. Росія хоче, щоб країни НАТО відмовилися від будь-яких спільних навчань із ЗСУ, а все іноземне озброєння, яке надіслали раніше, вивели за межі українських територій.

Хочеться сказати Путіну, що подарунки – не "віддарунки". Святі Javelin – наші. Ми їх нікому не віддамо. Це стосується і всього арсеналу, який ми отримали і ще отримаємо,

– наголосив Цимбалюк.

Захід і США як лідер вільного світу зайняли дуже жорстку позицію. Американців не відправлять воювати за нас, але такими заявами вони скорочують дистанцію постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів.

Їм цього мало, їм завжди буде мало. Проблема в тому, що наші російські "друзі" пропонують відмовитися від самих себе. Якщо змінимо Конституцію на вимогу Росії, думаєте, вона зупиниться? Буде тільки гірше. Все відбуватиметься за формулою. Роман Цимбалюк Український журналіст

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