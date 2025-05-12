Трампу дарують “палац у небі” за 400 мільйонів доларів: Катар передає розкішний літак

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Катар збирається подарувати йому розкішний Boeing 747-8, який використовуватимуть як Air Force One. Подарунок на 400 мільйонів доларів уже викликав хвилю обурення й вимоги розслідування у Конгресі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар Трампа опублікуваний у його соцмережі Truth Social. Він підтвердив, що погодився прийняти розкішний Boeing 747-8 у подарунок від королівської родини Катару.

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Трамп отримає Boeing від Катару за 400 мільйонів доларів

За його словами, літак стане тимчасовим президентським бортом, а пізніше — власністю його президентської бібліотеки. Водночас у Конгресі США заявляють про можливе порушення етичних норм і вимагають розслідування, повідомляє Axios.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп назвав угоду з Катаром "публічною і прозорою" та звинуватив демократів у “істеричній брехні” й "політичному полюванні".

Міністерство оборони отримує безкоштовно літак 747, щоб тимчасово замінити 40-річний президентський борт. Але нечесних демократів це турбує настільки, що вони вимагають, щоб ми ще й заплатили за нього,

– написав Трамп.

Йдеться про розкішний лайнер Boeing 747-8, який у ЗМІ називають "крилатим палацом". Літак належить еміру Катару, і всередині має спальню, зали для прийомів, дорогий інтер’єр із позолотою та сучасні засоби зв’язку. Його вартість оцінюють у 400 мільйонів доларів – це може стати найдорожчим подарунком в історії від іноземної держави президентові США.

За планом, спершу лайнер буде переданий Міністерству оборони США, яке разом з компанією L3Harris проведе технічну модернізацію для експлуатації як Air Force One. Після завершення президентського терміну Трампа, орієнтовно до 2029 року, літак передадуть Фонду президентської бібліотеки Трампа.

Утім, ця угода викликала шквал критики з боку демократів у Конгресі. Конгресмен Річі Торрес звернувся до урядових структур із вимогою негайно перевірити законність дарунку.

Юристи Білого дому та Мін’юсту США вже підготували правовий висновок для міністра оборони Піта Гегсета. Вони вважають, що подарунок можна прийняти, оскільки формально його отримує не президент особисто, а Пентагон. Така аргументація покликана обійти "положення про винагороду" в Конституції США, яке забороняє чиновникам приймати цінні подарунки від іноземних держав без дозволу Конгресу.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що "будь-який подарунок від іноземної держави приймається в повній відповідності до чинного законодавства". У Катарі також підтвердили, що передача літака наразі перебуває на стадії узгодження.