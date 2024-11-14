Посадовець податкової Житомирщини вдавав із себе "добровольця" та "заробив" 700 тисяч гривень

Колишньому начальнику одного з управлінь Державної податкової служби у Житомирській області вручили підозру. Він 2 роки незаконно отримував середньомісячну зарплату.

Податківець "пішов" добровольцем, щоправда, на службі так і не з'явився. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Посадовець обманом "заробив" 700 тисяч гривень

Житомирський посадовець уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади ще у червні 2022 року.

Хоч за місцем служби він не з'являвся, але звільнитися від виконання посадових обов'язків та залишитися вдома йому вдалося.

Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тисяч гривень зарплати в податковій. Наразі чиновника звільнено із займаної посади,

– розповіли у ДБР.

Тож наразі податківець підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в великому розмірі в умовах воєнного стану, та очікує запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Також слідство ініціює відшкодування державі завданих ним збитків.

"Досудове розслідування триває. У ході слідства буде дана правова оцінка діям посадових осіб ГУ ДПС, які допустили вказаний факт, адже посадовці жодного разу не перевіряли реальність проходження ним служби у вищевказаному добровольчому формуванні", – додали у ДБР.