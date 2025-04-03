На хабарі зловили одного з керівників податкової служби Сумської області

Керівника управління контролю за підакцизними товарами податкової служби Сумщини зловили на хабарі. Він вимагав неправомірну вигоду від підприємця.

Злочинну діяльність викрила СБУ та ДБР за сприяння голови Державної податкової служби. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Податківець обіцяв надати ліцензії на продаж пального

СБУ задокументувала, як чиновник отримав "винагороду" від директора компанії, що здійснює гуртову торгівлю твердим, рідким та газоподібним паливом.

Він обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

До справи фігурант залучив свого знайомого як посередника.

Служба безпеки задокументувала одержання чиновником неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником "на гарячому" під час передачі хабаря,

– повідомила СБУ.

Наразі обом чоловікам готують вручити підозру у хабарництві та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Їм загрожує 10 років в'язниці із конфіскацією майна.

Також СБУ проводить слідчі дії, щоб встановити до відповідальності всіх винних осіб у цій справі.