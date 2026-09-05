"Підозра не є доказом вини": Податкова відреагувала на згадки свого працівника в плівках НАБУ

НАБУ опублікувало плівки у межах нового розслідування "Карфаген". На записах фігурує працівник Державної податкової служби.

Державна податкова служба заявила, що готова допомогти правоохоронцям у розслідуванні щодо можливих незаконних дій свого працівника.

Як ДПС відреагували на згадки у плівках НАБУ?

Водночас у ДПС наголосили: згадки в публічному просторі або навіть сама підозра ще не означають, що людина винна.

Таку заяву податкова зробила після публікації НАБУ записів у межах справи "Карфаген". Йдеться про можливе "кришування" мережі шахрайських кол-центрів.

За версією НАБУ, організатор схеми, якого у матеріалах називають "Канцлером", завдяки своїм звєязкам міг впливати на виплату "зарплати в конверті" одному із заступників голови ДПС. Конкретного прізвища бюро не називає.

У ДПС заявили, що в межах закону передадуть правоохоронцям "усю необхідну інформацію" для розслідування.

У службі також підкреслили, що однаково принципово ставляться до будь-яких проявів незаконної діяльності, незалежно від посади працівника.

Водночас у податковій зазначили, що публічні звинувачення чи підозри самі по собі не доводять провину. Встановити її може лише суд, спираючись на належні докази. Про відсторонення згаданого працівника на час розслідування ДПС не повідомила. Його ім'я та посаду також не оприлюднили.

Того самого дня НАБУ і САП повідомили про підозру 5 фігурантам справи. Їм інкримінують створення злочинної організації та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Напередодні НАБУ оприлюднило деталі розслідування щодо мережі шахрайських кол-центрів в Офісі генерального прокурора.

За даними бюро, злочинна організація діяла з середини 2025 року, а до її роботи залучили чинних працівників прокуратури.

Про проведення спецоперації НАБУ та САП повідомили ввечері 4 вересня. Тоді ж у межах справи затримали заступника начальника одного з департаментів ОГП.