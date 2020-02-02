Податкова реформа 2020: що зміниться для українців

П'ята група для "айтішників", податок для багатих, нові акцизи на тютюн та податкова амністія. Якою буде податкова реформа та коли чекати змін дізнавався 24 канал.

У Верховній Раді вже проголосували за законопроєкти №1210 та №1209-1. Вони вносять низку змін в систему оподаткування. Якщо президент України підпише закон, то він вступить у дію. Проте головні рішення ще мають прийняти до 1 липня 2020 року. Таким чином повноцінно податкова реформа запрацює у 2021. Які зміни прийняли вже, а які лише обговорюють, читайте у матеріалі.

Як зміняться податки в Україні?

Податкова реформа торкнеться життя всіх українців. Зміниться податок на доходи: багатші платитмуть більше. Збільшаться акцизи на тютюн. Через збільшення мінімальної зарплати, зростуть податки не нерухомість, але українці в дорожчих квартирах/будинках платитимуть більше. Для ФОПів зростуть ліміти на доходи і, можливо, створять окрему групу для ІТ-працвників. Збільшать штрафи для підприємців, оподаткують іноземні компанії, які підконтрольні українцям. Запровадять податкову амністію та розглянуть впровадження податку на виведений капітал. Деякі з цих змін вже діють, деякі лише чекають підпис Зеленського для вступу у дію, а інші лише на етапі обговорення в Раді. Детальніше про кожну із реформ мова під далі.

Податки для ФОПів

Цього року систему нарахування податків для ФОПів не змінили. Але, оскільки податки прив'язані до мінімальної зарплати, то сума податків таки зросла:



Скільки податків платитимуть ФОПи у 2020 / Інфографіка 24 каналу

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За найманого працівника система нарахування податку теж не змінилася, але підвищився ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Так, за працівника із мінімальною зарплатою доведеться заплатити 1110 гривень, а працівнику у держбюджет доведеться віддати 850 гривень.

При ставці 4723 платять податок 18% із зарплати (850,14 грн), а працедавець сплачує 1,5% військового збору (70,85 грн) та ЄСВ (1039,06 грн).

Також зросли річні ліміти доходів для всіх груп. Це дозволить деяким підприємцям змінити групу і відповідно платити менші податки. Відтепер ліміт для 1-ої групи становить 1 мільйон гривень, для 2-ої – 5 мільйонів, а для 3-ої – 7 мільйонів.

У 2020 також почнуть діяти нові правила щодо використання касового апарату. Це стосується ФОПів 2, 3 та 4 групи. Детальніше про це можна прочитати тут.

У Раді обговорюють можливість створення 5-ї групи ФОПів для працівників ІТ-сфери. У цій галузі працює 158 тисяч українських підприємців. Щоб зробити їх роботу прозорою, депутати вносять різні пропозиції. Зокрема, останньою була введення податку у вигляді 4-7% без ліміту на доходи. Тобто у 2021 податок би становив 4% і щороку збільшувався на 1% допоки не досяг би 7%. Також пропонують зобов'язати ІТ-працівників платити ЄСВ з двох "мінімалок" та 1,5% військового збору. Зміни все ще на етапі обговорення, але, якщо їх приймуть до 1 липня 2020, то з наступного року програмісти працюватимуть по-новому.

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Ми не впевнені, що це єдине правильне рішення. Але, провівши години аналізу, вважаємо це найкращою ідеєю, яка дозволить буквально створити індустрію, в якій буде працювати не 200 000 юридично не пов'язаних між собою ФОП, а повноцінні прозорі компанії,

– написав у себе в Facebook заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Акциз на тютюнові вироби

Акциз на сигарети та інші тютюнові вироби зріс на 20% у 2020 році. З 1 січня 2021 зросте акциз і на тютюнові вироби для нагрівання. Він становитиме 1,45 гривні за штуку і буде щорічно підвищуватися на 20% до 2024 року, допоки не досягне 2,52 гривні.

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Акциз на тютюнові вироби збільшують для того, щоб наблизити ціну до європейської.

Щороку, у нас збільшується акциз на 20%, що призводить до зростання ціни, яка має відповідати європейській. Це зробили для того, щоб не було підстав для тих контрабандних речей, які сьогодні є,

– пояснює економіст Олег Пендзин.

Досі електронні сигарети не прирівнювалися до звичайних, тобто держава не накладала на них акциз. Тютюнові компанії заявляли, що електронна сигарета менш шкідлива, а отже акциз має бути на особливих умовах. Акциз таки введуть, але поки не відомо в якому розмірі.

Податок на нерухомість



Податок на нерухомість / З відкритих джерел

У 2020 податок за зайві квадратні метри знову збільшився через зростання мінімальної зарплати. Тепер щонайбільше доведеться платити 62,6 гривень за кожний додатковий квадратний метр. Це залежить від міста. Відтак, платять ті, чиї квартири перевищують 60 метрів квадратних, особняки – 120, а квартира + особняк – 180.

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Проте з 2021 року система нарахування податку на нерухомість може змінитися. Данило Гетманцев, голова профільного комітету, вважає, що така система несправедлива, оскільки нерухомість значно відрізняється у ціні. Несправедливо, що людина, яка мешкає у центрі Києва та людина, яка мешкає у невеликому селі на Закарпатті, платять однаковий податок.

За основу хочуть взяти підхід при оподаткуванні землі. Для землі є певна нормативно-грошова оцінка, відповідно до якої власник сплачує податок. Якщо цю систему застосують і для нерухомості, то для власників дорогої нерухомості податок зросте і навпаки. Базу у Фонді державного майна вже наповнюють. Саме за допомогою цієї бази будуть оцінювати нерухомість.

Податкова амністія

Далеко не всі громадяни декларують свої доходи. Спосіб змусити людей це зробити влада вбачає у так званій податковій амністії. Людям хочуть запропонувати розповісти податковій про все своє майно (нерухомість, транспорт, ітд) та тіньові доходи, сплативши при цьому 2,5-5%. Відповідати за ухилення від сплати податків при цьому не доведеться. Обіцяють також не питати звідки у людей були гроші на купівлю всіх цих речей. Таким чином хочуть вивести економіку України з тіні.

Все ж є і противники такої ініціативи. Її розкритикували за несправедливість по відношенню до людей, що чесно сплачують усі податки. Зокрема, керуюча партнерка HLP Group Лада Кримерман пропонує 10% податку замість запропонованих 2,5-5%. Також говорять про те, що це розширить повноваження податкової та створить поле для тиску на підприємців та інших українців.

Податок для багатих та бідних

Зараз в Україні діє фіксований податок на доходи. Влада планує запровадити пропорційний, тобто різний для людей в залежності від розміру їх доходів. Планують зробити три ставки на податок: базову, підвищену та занижену. Чим менший дохід, тим ставка нижча. Наразі на розгляд внесено 2 законопроєкти. Згідно з одним мінімальна ставка становитиме 15%. Згідно з іншим, податок буде від 18% (для доходів до 10 "мінімалок") до 54% (для доходів від 20 "мінімалок"). Знову ж таки, ці питання обговорюють у Раді та профільному комітеті зокрема. Ця зміна одна із ключових у податковій реформі 2020, а тому, ймовірно, що до 1 липня приймуть новий закон, який вступить у дію 1 січня.

Нижчі податки, якщо декларуєш

Якщо таки введуть пропорційний податок із трьома ставками, то хочуть також заохотити українців декларувати свої доходи. Для людей на базовій ставці декларація доходів не обов'язкова. Але якщо вони підуть на цей крок, то отримають бонус від держави. Їхні податки перерахують за мінімальною ставкою і надішлють "кешбек", тобто різницю у податку за мінімальною та базовою ставкою.

Розглядають також ініціативу віднімати від доходу певні витрати перед тим, як нараховувати податок. Зокрема це стосується оренди житла, витрат по догляду за батьками старших 80 років, лікування, а також відпочинок в Україні.

Бізнес українців за кордоном

Дохід від іноземних компаній українців тепер також підлягає оподаткуванню. Будуть дві ставки оподаткування: 9%, якщо дохід розподіляється і 18%, якщо ні. Це прописали у законі 1210, за який вже проголосували. Але від вступу у дію закон відділяє ще підпис президента. Якщо Зеленський підпише, то нові правила почнуть діяти у 2021, тобто перший звіт підприємці мають подати на початку 2022.

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Серед інших змін, за які проголосували…

Підприємці повинні подавати податкову звітність. Якщо вони роблять це невчасно або взагалі нехтують цим, то мають сплатити штраф у розмірі 170 гривень. Тепер його збільшили до 2040 за перший раз і 4080 за другий.

У 2021 році в Україні запрацюють правила BEPS. Вони не дозволять незаконно виводити капітал з України в офшори. Це торкнеться компаній, які є платниками податків одразу двох і більше країн, тобто міжнародних компаній або групи юридичних компаній з різних країн, які пов'язані між собою.

Що таке BEPS?Це глобальний проєкт у боротьбі з офшорами та ухиленням від сплати податків. Він почав діяти у 2013. До програми вже приєдналися понад 100 країн світу. Україна частково почала застосовувати правила ще у 2017.

Звітність про податок на прибуток потрібно подавати щорічно або щоквартально. Це залежить від розміру прибутку. Тепер всі, чий дохід не перевищує 40 мільйонів гривень, можуть подавати звіт щорічно. Раніше межа була у 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що за ці зміни депутати проголосували 16 січня, але щоб вони остаточно почали діяти, президент Зеленський повинен підписати закон. Серед підприємців здебільшого чути невдоволення щодо цього закону.

Закон 1210 негативно вплине на і так падаючий рейтинг України Doing Business за напрямком "Оподаткування". За минулий рік за цим критерієм Україна погіршила свої позиції на 11 пунктів — з 54 до 65 місця,

— говорять у Спілці українських підприємців.

Що таке рейтинг Doing BusinessЦе щорічний рейтинг, який на основі 11 чинників (податки, кредити, реєстрація бізнесу та інші) визначає наскільки легко в країні відкрити бізнес та вести його. Україна у 2019 році посіла 71-у позицію.

Податок на прибуток чи податок на виведений капітал?

В Україні зараз діє податок на прибуток. Але ось уже кілька років обговорюють можливість до переходу на іншу систему – податок на виведений капітал (ПнВК). Естонія – одна з країн, які доводять, що податок на виведений капітал – успішний хід. Проте, Міжнародний валютний фонд виступає проти того, щоб Україна переходила на податок на виведений капітал, оскільки ЄС та більшість країн світу застосовують податок на прибуток і це є світовим стандартом.

Головна різниця в об'єкті оподаткування. Податок на прибуток оподатковує операційний прибуток, тобто коли від доходу вже відняли всі витрати (зарплати працівникам, закупівлю матеріалів, обладнання ітд). Податок на виведений капітал натомість оподатковує лише дивіденди, тобто те, що підприємці виводять на особисті рахунки. Те, що залишається на рахунках компанії і витрачається для її розвитку, не підлягає оподаткуванню.

Ті, хто підтримує перехід на нову систему оподаткування, говорять про спрощення для бізнесу. Головними аргументами проти є невідповідність світовим стандартам, а також діра у бюджеті. Якщо Україна перейде, то нестача грошей у держбюджеті буде 26-50 мільярдів гривень.

Зважаючи на складність питання, депутати пропонують запровадити дві системи в Україні для різних підприємців. Хочуть запровадити податок на виведений капітал в обмежених обсягах.

Підприємства, які не сягатимуть ліміту обігу, зможуть платити ПнВК. Хто перелімітить – залишатиметься платником податку на прибуток,

— розповідає голова профільного комітету Гетманцев.

Це дозволить владі зменшити тиск на державний бюджет, а також перевірити нову систему на практиці.

Поки що ці ініціативи лише обговорюють, а на жодній пропозиції не зупинилися. Тому у 2020 році діятиме лише податок на прибуток.

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У Верховній Раді зараз активно розробляють закони та поправки до Податкового кодексу України. У будь-якому разі податкову реформу українці відчують вже у 2021 році, хоч деякі зміни почнуть діяти і раніше.