Податок на посилки "доб'є" українську економіку, – експерт

Впровадження так званого "податку на посилки" позбавить українців останньої можливості заощаджувати кошти у часи економічної скрути, купуючи дешеві товари в іноземних онлайн-магазинах. А замість додаткових бюджетних надходжень Україна отримає розквіт корупції на митниці та подальший занепад економіки.

Про це заявив Павло Розенко, ексвіцепрем'єр-міністр України з соціальних питань.

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"Дуже сподіваюся, що адекватна більшість (представники і монобільшості, і опозиції) розуміє все це і "поховає" у Верховній Раді відверто нерозумну та шкідливу ініціативу", – каже він та нагадує, що держава має безліч можливостей знайти інші джерела наповнення бюджету, хоча б вивести з тіні великі імпортні потоки та впровадити адекватний контроль на митниці.

Завдяки іноземним онлайн-магазинам українці мають змогу заощаджувати, купуючи там дешевші товари.

Людей спонукають віддавати перевагу інтернет-шопінгу (на іноземних майданчиках – 24 Канал) надвисокі ціни в роздрібній торгівлі (в Україні – 24 Канал), інфляція, погіршення матеріальних умов. А чиновники замість того, щоб подумати, йдуть шляхом "простих рішень", які роблять українців біднішими,

– заявив Розенко.

Він нагадав, як нещодавно спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер вказувала українській владі на очевидні джерела додаткових бюджетних доходів без посилення податкового тиску на людей та бізнес – порядок на митниці і в податковій, детінізація ринків тютюну, алкоголю, пального та електроніки, де бюджет втрачає сотні мільйонів гривень.

Натомість, за словами ексвіцепрем'єра, уряд пішов шляхом збільшення податкового тягаря для українців та витискання останніх соків із залишків легальної економіки.

Законодавча ініціатива Мінфіну пропонує звести до нуля "неоподатковуваний" ліміт на посилки. Всі відправлення від іноземних торгівельних онлайн-майданчиків підпадуть під оподаткування незалежно від їх вартості, тоді як зараз діє нижня межа для оподаткування – від 150 євро, як в ЄС. Безподатковий поріг для пересилання між фізособами може знизитись до 45 євро. А ще раніше уряд подав до парламенту пропозицію оподатковувати посилки з-за кордону незалежно від їх вартості не лише ПДВ, а ще й імпортним митом. Таким чином, під оподаткування потраплять всі посилки вартістю від "нуля".

Уряд пропонує зіпсувати життя мільйонам наших співгромадян. При цьому жодних логічних обґрунтувань цим цифрам нема. От я спеціально глянув, в США, де люди живуть набагато заможніше, встановлений "неоподаткований" ліміт на посилки 800 доларів,

– порівнює експерт практику розвинених країн та ідеї Мінфіну.

"Урядовці навіть не зважають на соціальну складову проблеми, не прогнозують наслідки. Хтось може чітко пояснити, як митниця збирається контролювати понад 50 мільйонів посилок? Хто це буде робити? Як? Вскривати кожну посилку і оцінювати її вміст? В кілька разів збільшиться кадровий склад митниці? І що ж ми тоді отримаємо в бюджеті від таких "новацій"? А скільки ресурсу потребуватиме адміністрування імпортного ПДВ з такої кількості посилок? Дебет з кредитом зійдеться хоча б на нуль? Переконаний, що ні!", – пише Розенко про нереальний план уряду без жодних обрахунків зібрати до бюджету "податком на посилки" додаткові 3,3 мільярда гривень.

За словами експерта, необхідність контролю за десятками мільйонів посилок призведе до розквіту корупції в митних та податкових державних органах: "Когось буде оглядати за повною програмою, а на "потрібні" партії масштабного товару, як і раніше, закриватиме очі. Ясно, що не "бєзвозмєздно".