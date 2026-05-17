Подекуди до +26, але з дощами й грозами: прогноз погоди на 18 травня
17 травня в Україні очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. Надворі буде тепло, проте варто бути готовими й до дощів.
Детальний прогноз погоди на понеділок, 18 травня, надали в Укргідрометцентрі.
Чого очікувати від погоди 18 травня?
У більшості регіонів пройдуть помірні дощі, а вночі в окремих районах півночі можливі інтенсивні опади та грози. Водночас у східних областях, а також уночі на заході країни істотних опадів не прогнозують.
У нічні та ранкові години місцями можливі тумани — зокрема на сході, південному сході, на Закарпатті та в Карпатському регіоні. Вітер переважно дутиме з північного заходу зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14, удень повітря прогріється до +18…+23, а на сході країни стовпчики термометрів місцями піднімуться до +26.
Якою буде погода у Києві та області?
18 травня на Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність із періодичними проясненнями. В області очікуються дощі помірної інтенсивності, а вночі місцями можливі сильніші опади та грози.
У Києві синоптики прогнозують короткочасний дощ. Переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. У нічний час по області температура становитиме +9…+14, удень повітря прогріється до +18…+23. У столиці вночі очікується +12…+14, а вдень – близько +19…+21.
Температура повітря в найбільших містах
- Київ +19...+21
- Ужгород +17...+19
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +20...+22
- Рівне +20...+22
- Житомир +20...+22
- Вінниця +20...+22
- Одеса +20...+22
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +20...+22
- Сімферополь +20...+22
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +20...+22
- Чернігів +20...+22
- Суми +21...+23
- Полтава +20...+22
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +20...+22
- Донецьк +20...+22
- Луганськ +23...+25
- Харків +23...+25
Прогноз погоди на 18 травня / Мапа Укргідрометцентру
Негода накрила Захід України: що відомо?
16 травня негода охопила західні регіони України – сильні зливи та град пройшли, зокрема, на Івано-Франківщині та Львівщині. Жителі Прикарпаття публікували кадри інтенсивної зливи й великого граду, який у деяких місцях можна було збирати просто руками.
В Івано-Франківську через потужні опади підтопило частину вулиць. Складна погодна ситуація спостерігалася і на Львівщині, де дороги місцями опинилися під водою та нагадували потоки.
А на Закарпатті негода спричинила пожежу – блискавка влучила в дах багатоповерхівки, після чого зайнявся вогонь. На щастя, надзвичайники оперативно загасили займання.
Де найближчим часом чекати на травневі зливи?
Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань зазначив, що в Україні й надалі зберігатиметься нестійкий характер погоди, оскільки атмосфера поступово переходить у літній режим. Він зазначив, що дедалі більший вплив на погодні умови матимуть циклони, які надходитимуть із районів південних морів.
Зі свого боку, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт у коментарі для "РБК-Україна" пояснив, що 18 травня погода без опадів утримуватиметься лише вночі у східних та західних областях.