Подекуди до +26, але з дощами й грозами: прогноз погоди на 18 травня

17 травня в Україні очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. Надворі буде тепло, проте варто бути готовими й до дощів.

Детальний прогноз погоди на понеділок, 18 травня, надали в Укргідрометцентрі.

Чого очікувати від погоди 18 травня?

У більшості регіонів пройдуть помірні дощі, а вночі в окремих районах півночі можливі інтенсивні опади та грози. Водночас у східних областях, а також уночі на заході країни істотних опадів не прогнозують.

У нічні та ранкові години місцями можливі тумани — зокрема на сході, південному сході, на Закарпатті та в Карпатському регіоні. Вітер переважно дутиме з північного заходу зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14, удень повітря прогріється до +18…+23, а на сході країни стовпчики термометрів місцями піднімуться до +26.

Якою буде погода у Києві та області?

18 травня на Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність із періодичними проясненнями. В області очікуються дощі помірної інтенсивності, а вночі місцями можливі сильніші опади та грози.

У Києві синоптики прогнозують короткочасний дощ. Переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. У нічний час по області температура становитиме +9…+14, удень повітря прогріється до +18…+23. У столиці вночі очікується +12…+14, а вдень – близько +19…+21.

Температура повітря в найбільших містах

Київ +19...+21

Ужгород +17...+19

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +20...+22

Чернівці +20...+22

Хмельницький +20...+22

Луцьк +20...+22

Рівне +20...+22

Житомир +20...+22

Вінниця +20...+22

Одеса +20...+22

Миколаїв +20...+22

Херсон +20...+22

Сімферополь +20...+22

Кропивницький +20...+22

Черкаси +20...+22

Чернігів +20...+22

Суми +21...+23

Полтава +20...+22

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +20...+22

Луганськ +23...+25

Харків +23...+25



Прогноз погоди на 18 травня / Мапа Укргідрометцентру

Негода накрила Захід України: що відомо?

16 травня негода охопила західні регіони України – сильні зливи та град пройшли, зокрема, на Івано-Франківщині та Львівщині. Жителі Прикарпаття публікували кадри інтенсивної зливи й великого граду, який у деяких місцях можна було збирати просто руками.

В Івано-Франківську через потужні опади підтопило частину вулиць. Складна погодна ситуація спостерігалася і на Львівщині, де дороги місцями опинилися під водою та нагадували потоки.

А на Закарпатті негода спричинила пожежу – блискавка влучила в дах багатоповерхівки, після чого зайнявся вогонь. На щастя, надзвичайники оперативно загасили займання.

Де найближчим часом чекати на травневі зливи?

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань зазначив, що в Україні й надалі зберігатиметься нестійкий характер погоди, оскільки атмосфера поступово переходить у літній режим. Він зазначив, що дедалі більший вплив на погодні умови матимуть циклони, які надходитимуть із районів південних морів.

Зі свого боку, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт у коментарі для "РБК-Україна" пояснив, що 18 травня погода без опадів утримуватиметься лише вночі у східних та західних областях.