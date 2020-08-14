Формула поділу регіонів України на карантинні зони є недосконалою, тому потрібно її переглянути. У Самборі вже пройшли пік захворюваності й динаміка у місті пішла на спад.

В інших містах є набагато сумніша ситуація із кількістю захворювань, проте до червоної зони потрапив саме Самбір. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів мер Самбора Юрій Гамар.

Важливо Зони карантину оновили: список червоної і помаранчевої значно збільшили

Він повідомив, що скликав позачергову нараду депутатів Самбірської міської ради, де буде відстоювати інтереси громади міста.

Ми виділили додаткові кошти для того, щоб протистояти в боротьбі з COVID-19. Поки що ми не отримали додаткових коштів,

– додав Гамар.

Мер зазначив, що є ще друге важливе питання, аби дрібний та середній бізнес не впав на коліна. Людям потрібно жити, а ситуація з епідемією затягнулася вже на пів року.

В нас пік вже минув. А нам зараз на 14 днів потрібно закрити малий та середній бізнес. Люди не мають інших джерел прибутку, окрім того, що вони заробляють в маленькому містечку,

– зазначив Юрій Гамар.

"Є люди, які тільки працюють в місті Самборі. Цілі підприємства або організації здавали тести на COVID-19. Відповідно їх всіх плюсують до самого міста Самбора, як до мешканців", – розповів Юрій Гамар.

Читайте також Які області України наразі не готові послабити карантин: список

На його думку, потрібно переглянути поділ, щоб це були реальні цифри. Аби не заганяти дрібний та середній бізнес в таку ситуацію, з якої вони потім не вийдуть.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

