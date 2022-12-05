Поділіться теплом: мер Львова закликав дбати про котиків, готуючись до зими

Андрій Садовий закликав людей подбати про домашніх улюбленців, готуючись до зими. Адже тваринки дуже чутливі до холоду, тож їм потрібне тепле місце.

Мер Львова також зауважив, що у кота Левчика, який живе у міській раді є свій кабінет. Проте, Андрій Садовий розповів, як подбати про інших котів.

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Як можна вберегти котів взимку

Левчик має свій кабінет, тому він точно не пропаде. Але, готуючи свій будинок до зими, не забуваймо про місцевих котів,

– закликав Андрій Садовий.

Міський голова попросив людей:

залишити невеличку шпаринку, щоб кіт міг залізти у підвал;

підгодовувати їх чимось теплим і смачненьким.

"Поділіться теплом", – сказав мер.

Мер Садовий закликав подбати про котів: відео

Чому більшість котів-безхатьків гинуть взимку

За даними, опублікованими Садовим, у Львові живе орієнтовно 6 тисяч котів-безхатьків.

Керівник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський розповів, що 70% котів зимою просто не виживає.

"-15 градусів – це для них критична температура", – пояснив Залипський.

Саме тому людей закликають врятувати якомога більше домашніх улюбленців. Для цього варто:

залишати шпарини у підвальних вікнах;

або облаштувати біля дому укриття для тварин;

залишати для тварин теплу їжу та воду.



Будиночки для котів на Сихові / Скриншот з відео

Якщо шпарин у підвалі немає, то варто зробити маленьке віконечко, щоб туди могли зайти і погрітись коти.

Як підготуватись до зими