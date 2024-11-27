З 1 грудня Подільсько-Воскресенський міст обіцяють відкрити для легкових авто

У Києві дозволять рух транспорту мостом через Дніпро. для деяких видів транспорту він досі залишиться закритим.

Рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування через Подільський міст у Києві дозволять 1 грудня. Про це пише 24 Канал із посиланням на Віталія Кличка, мера столиці.

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Мостом користувались і раніше, але з нюансами

Відповідне рішення підтримала Рада оборони Києва.

Зокрема, проїзд також дозволять й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим,

– мовиться в повідомленні.

Роботи та облаштування прилеглої території біля новозбудованого тунелю завершать до кінця року. Це не повинно заважати руху транспорту.

Раніше цим мостом могли користуватися тільки транспортні засоби спеціалізованого та спеціального призначення, міський пасажирський транспорт загального користування.