Це відбувається перед маневрами "Захід-2021", – депутат Європарламенту про біженців з Білорусі

Литва потерпає від напливу нелегальних біженців з Іраку, Ірану та Сирії на кордоні з Білоруссю, яка відмовилася їх стримувати. У Євросоюзі оцінюють ситуацію як гібридну атаку перед проведенням маневрів "Захід-2021".

Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, паркан на литовсько-білоруському кордоні має сенс і його вже будують.

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Окрім цього, литовський парламент 13 липня 2021 року прийняв резолюцію для відбиття гібридних атак від недружніх країн. Наплив мігрантів на кордоні з Білоруссю вважають різновидом гібридної атаки. Про усі події на кордоні та зовнішній натиск Литва повідомляє своїх партнерів у ЄС та НАТО.

Це незвичайна ситуація. Це все відбувається перед маневрами "Захід-2021" та підкидає "цікаві" думки про те, що може статися під час маневрів,

– наголосив Ауштрявічюс.

Політичний сигнал для Євросоюзу

У вересні 2021 року планують провести спільні військові навчання Збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021". Проведення маневрів становить потенційну загрозу для України. Країна-агресорка формує дивізії вздовж кордонів з Україною та країнами НАТО.

Литовський політик зауважив, що ситуацію відстежують у Брюсселі та столицях усіх країн. Із цієї нагоди у Європарламенті провели спільне засідання комітету із закордонних справ, комітету із правових питань за участі керівника агентства європейської прикордонної та берегової служби Frontex.

"Усі розуміють, що відбувається. Ми говоримо про політичний сигнал", – підкреслив Ауштрявічюс.

Він акцентував, що зі сторони Білорусі у Європі не бачать зменшення ворожої чи гібридної діяльності. Результатом таких дій стане введення комплексу додаткових санкцій.

"У ньому може бути багато різних впливів", – резюмував Ауштрявічюс.

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс про гібридну атаку: дивіться відео