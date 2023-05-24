Як рейд у Бєлгородській області вплине на хід війни: у CNN спрогнозували розвиток подій

Діяльність Російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області навряд чи змінить динаміку війни Росії проти України. Водночас диктатор Путін спробує використати події у своїх цілях.

Видання зазначає, що як і з попередніми випадками "атак", що ставались далеко від лінії фронту, події у Бєлгороді мають на меті сформувати певний наратив як у Росії, так і в Україні.

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Видання пише, що Москва завжди прагнула намалювати картину "російської віктимності" як привід для нарощування атак на Україну, з огляду на її публічні заяви про те, що вторгнення є "актом самооборони" і необхідне для "забезпечення безпеки Росії".

Путін однозначно буде прагнути використати ці напади для підкріплення цієї версії, попри заперечення Києвом своєї офіційної причетності,

– вважають журналісти.

Також не виключено, що за цим "може послідувати і короткострокова демонстрація гніву".

Мовляв, після попередніх інцидентів, які поставили Росію в незручне становище, як-от "атака" безпілотників над Кремлем чи удар по мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом, Москва відповіла шквалом ракетних ударів по Україні, зокрема й по столиці.

Події в Бєлгороді

Раніше легіон "Свобода Росії" заявив, що разом із Російським добровольчим корпусом "повністю звільнив" населений пункт Козинка в Бєлгородській області Росії, а також зайшов у населений пункт Грайворон і приступив до його штурму.

Місцева влада оголосила "режим контртерористичної операції", за словами губернатора, більша частина жителів Грайворонського округу виїхала. Щоправда, наступного дня – його скасували.

Головне управління розвідки Міноборони України назвало дії Легіону і РДК у Бєлгородській області "створенням смуги безпеки" для захисту українців.

У виданні вважають, що ці атаки навряд чи змінять динаміку війни, яка в основному зосереджена на Східних регіонах України. Війна фактично зайшла у глухий кут і, швидше за все, на ситуацію вплине весняний контрнаступ ЗСУ проти російських військ, який, ймовірно, вже розпочався.