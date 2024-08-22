Міністр оборони Умєров розповів американським партнерам про цілі операції на Курщині

Міністр оборони Рустем Умєров провів переговори з делегацією Палати представників Конгресу США, яка відвідала Україну. Серед іншого на зустрічі йшлося про операцію ЗСУ на Курщині.

Умєров разом зі своєю командою також розповіли американським партнерам про поточну ситуацію на фронті. Разом з тим він подякував США за підтримку.

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Україна намагається захистити себе від російських атак

У розмові йшлося про прилеглі до Сумщини території. Умєров зазначив, що усі дії там спрямовані на захист від атак на українські населені пункти.

Наші цілі там – очистити прикордоння від російських військових загроз й унеможливить ворожі обстріли та атаки на наші міста й села,

– сказав міністр оборони.

Також на зустрічі обговорили потреби української армії. Умєров наголосив на важливості отримання дозволу на повне використання далекобійної зброї по цілях на російській території. "Це питання захисту наших мирних міст та сіл", – зауважив він.



Під час перемовин також йшлося про підготовку до найближчої зустрічі у форматі Рамштайн.