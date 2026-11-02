Командувач Нацгвардії прибув на місце подій до Петропавлівської Борщагівки

У Петропавлівській Борщагівці до будівлі, де нібито утримують людей, прибув командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. За попередніми даними, чотирьох осіб вивезли до лікарні, тоді як на місці триває з'ясування всіх обставин.

Про ситуацію на місці події повідомив УНІАН.

Півненко прибув до місця події та намагався поспілкуватися з натовпом. За його словами, з будинку в Петропавлівській Борщагівці вивезли до лікарні чотирьох військових, які були у СЗЧ. Решта чоловіків, які перебувають там – військовослужбовці Нацгвардії, додав він.

Очевидці стверджують, що бачили як людей начебто виводять із приміщення.

Видання передає, що присутні запитують, чому в деяких людей буцімто синці під очима та сліди побоїв, звинувачують людей на території будинку в катуваннях і вимагають звільнити всіх нібито утримуваних там.

За словами медика, яка вийшла з будівлі, всередині начебто можуть перебувати приблизно 25 осіб, пишуть в мережі.

Нацгвардійці біля будинку у Петропавлівській Борщагівці: дивіться відео 24 Каналу