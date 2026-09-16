У традиційному огляді подій війни за добу від 16 вересня 2026 року журналіст 24 Каналу Андрій Дрозда підсумував російські удари по цивільних, назвав плюси та мінуси ідеї доступу до карти переміщення "Шахедів" для цивільних і бізнесу, а також детально розібрав успіхи Сил безпілотних систем та 3-го армійського корпусу на фронті, зупинившись окремо на деталях ліквідації російського генерала Груніса. Текстова версія огляду подій війни 16 вересня – на 24 Каналі. Російські удари по цивільних у Дніпропетровській та Миколаївській областях

Цієї доби на Дніпропетровщині російський безпілотник атакував автобус із цивільними. Загинуло п'ятеро людей, ще семеро поранено.

Це була звичайна маршрутка, що курсувала через Покровськ, Дніпро, Нікополь. Сталася ця атака в Нікопольському районі.

Було атаковано суто цивільний транспорт на дорозі. Російський дрон влетів буквально через дах автобуса, пробив діру й атакував людей, які перебували всередині.

Росія продовжує терор проти цивільних / Фото – ДСНС, 18+

Також був подібний удар, але більшим дроном, по локомотиву поїзда "Київ – Миколаїв" у Миколаївській області.

Укрзалізниця спрацювала оперативно: локомотивна бригада зупинила потяг, людей вчасно висадили та евакуювали, і ніхто не постраждав, наскільки відомо з повідомлення компанії. Але поїзд уражено.

Це проблема, бо ворог б'є по рухомому складу залізниці, і поїздів стає все менше, які можуть рухатися та виконувати роботу на маршруті. Тому загроза нікуди не зникла. Мало не щодня приходять повідомлення про подібні атаки.

Президент Зеленський повідомив про успішне випробування реактивних перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Це дає певну надію, що російський терор буде зупинено.

Перехоплювачі проти реактивних дронів і дискусія про карту руху "Шахедів"

Зеленський вчора говорив, що після доповіді головнокомандувача Драпатого і міністра оборони має інформацію про ще одне випробування нашого перехоплювача. Російський реактивний "Шахед" був успішно уражений таким перехоплювачем.

Треба доопрацювати деякі аспекти керування цим перехоплювачем і потрібен час, аби масштабувати виробництво. Це не робиться за тиждень-два. Потрібно докладати зусиль, аби ці перехоплювачі стали масовим явищем і запрацювали вже на різних напрямках.

Російські дронові атаки тривають / Фото – ДСНС

Наразі ми бачимо, що вдається збивати значну частину дронів, але не всі. Сьогодні росіяни запустили 80 дронів, нашим вдалося збити 63 безпілотники. 17 російських дронів, на жаль, влучили. Були удари й по енергетиці в Полтавській області. Тобто ніякого енергетичного перемир'я, звісно, не існує.

Радник президента України Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", написав допис, у якому повідомив, що ухвалено рішення надати доступ до карти переміщення "Шахедів" персоналу АЗС, які зараз стали пріоритетними цілями для росіян.

Такий доступ уже має Укрзалізниця, такий доступ мають інші організації. Але наш ворог також отримує цю інформацію, просто тому що за такої кількості користувачів неможливо зберегти інформацію в таємниці, – пише Бескрестнов. – Доступ мають адміністратори сотень каналів у телеграмі, які словами переказують те, що бачать. Питання: знайдіть хоча б одну причину, чому не надати цю інформацію всьому населенню. Це потенційно збереже сотні життів. У Міністерстві оборони кілька разів обговорювали цей варіант і аргументів проти не знайшли.

Точні координати, номери цілей, службова інформація, інформація про особливості цілі будуть доступні лише військовим, а цивільним потрібно бачити лише, де є загроза, тобто в режимі реального часу…

Наразі тривають обговорення, як краще інформувати населення. Останнім часом змінився формат попередження про тривогу: в якихось регіонах це "червона тривога", десь "жовта", коли "Шахед" просто над регіоном літає, але поки незрозуміло, де він збирається атакувати чи до якого міста наближається. Тоді "жовтий режим" тривоги може в будь-яку мить перейти на "червоний рівень". Тут ідеться саме про точність і деталізацію попереджень.

Ліквідація генерала Груніса ударом безпілотників

Вчора ми згадували про ліквідацію російького генерала, командувача четвертої мотострілецької бригади Груніса, а сьогодні є деталі від Роберта Бровді, як ця ліквідація відбулася.

Виявилося, що це Сили безпілотних систем спрацювали чітко і знищили командний пункт, де перебував генерал Груніс. Путін називав його "людиною з литовським прізвищем, народженою в Казані, яка воює блискуче". Тепер – в минулому часі.

Цей Груніс з позивним "Грозний" у липні доповідав про повне взяття Костянтинівки й отримав за це Героя Росії. Проте Костянтинівка досі не взята, а Груніса вже немає. Вже відправився він до Кобзона. І "Мадяр" показав, як це було.

Ліквідація генерала Груніса – дивіться відео, 18+

На кадрах видно момент ліквідації Груніса у селі Кіндратівка на Донеччині. Операція відбулася силами 427-ї окремої бригади Сил безпілотних систем "Рарог". Без дороговартісного ракетного удару, саме ударними безпілотниками, вдалося ліквідувати цього російського генерала.

Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні і яка воює з "Птахами" за неньку, за Україну, доповідаю: генерала Груніса, нагородним відділом відплати "Птахів" СБС, ліквідовано 12 вересня 2026 року в нічному лігві на тимчасово окупованій території Донецької області. Це сьомий підтверджений воєначальник рівня комбриг, командир дивізії, командир армії, відспіваний птахами СБС,

– завжди дотепний Роберт Бровді коментує бойову операцію своїх вихованців.

Генерал Груніс командував четвертою мотострілецькою бригадою, яку створили на базі терористів із ЛНР, так званого підрозділу "Призрак". Згодом бригада поповнювалася росіянами, мобілізованими контрактниками з території Росії. Вони воювали в районі Костянтинівки. Генерал був знищений. Очевидно, перспективи цієї бригади на цьому напрямку такі собі.

Раніше в російських телеграм-каналах ішлося, що ліквідовано іншого генерал-лейтенанта Мільчакова, але виявилося, що була плутанина. Це все-таки Груніс. Мільчаков поки що тимчасово живий.

Ситуація на Вовчанському напрямку і біля Куп'янська

На півночі Харківщини у росіян було кілька вкидів останнім часом про просування на цьому напрямку їхніх підрозділів. Однак ці вкиди не підтвердилися.

Ворог заявляє, що вони мало не до Білого Колодязя вже доходять, що є неправдою. Бої далі точаться в районі Грабського, Лимана, Вільчої, Вовчанських хуторів. Якщо говорити про вкраплення інфільтрації ворога по кордону далі на схід, то справді є сіра зона біля сіл Зибине, Караїчне, Волохівка, поруч із Вовчанськими хуторами.

Однак жодної глибини проникнення там на 8 – 10 кілометрів, як ворог це описує, немає. Уже з'являються якісь вкиди стосовно Захарівки, Волохівського, але це лише окремі "флаговтики", і ворога там ліквідовують наші військові. Жодного охоплення такого району, як ворог малює на своїх картах, не існує в реальності.

Ворог тисне на Куп'янському напрямку / Скриншот карти DeepState

Ситуація біля Великого Бурлука і Білого Колодязя залишається вкрай напруженою, тому що дронова активність ворога тут надзвичайна. Дорогами переміщатися без уражень по цих прикордонних селищах майже неможливо. Відповідно, логістика і постачання передовим підрозділам у цьому районі дуже-дуже ускладнені. Ідуть складні бої.

З району Куп'янська давно ми не отримували оновлень. Знаємо лише, що триває робота підрозділів "Хартії", зокрема в районі Дворічної та Западного, для того, аби зачистити ворожий плацдарм за Осколом. З цього плацдарму ворог продовжував останнім часом проникати в район Куп'янська і там накопичуватись.

За Куп'янськ продовжується важка боротьба. Вона пов'язана з постійною інфільтрацією, накопиченням ворога безпосередньо в самому місті, його виявленням і знищенням.

Стосовно просування ворога на плацдармі за Осколом в районі Куп'янська-Вузлового, теж нічого особливого сказати нового немає. До Ківшарівки й до самого Куп'янська-Вузлового ворог доходить до їхніх околиць, намагається зачепитися за ці населені пункти. Однак наразі плацдарм існує, хоча й у дуже важких умовах.

Операція "Вівальді" на Лиманському напрямку – нові деталі концертів "Трійки"

Набагато краща ситуація південніше – в районі Борової та Лимана. Поступово Третій армійський корпус відкриває деякі деталі про своє просування та успішну операцію "Вівальді", яка спрямована на зачистку виступу північніше Лимана.

Це виступ у районі населених пунктів Зелена Долина, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, Рідкодуб та інших. Ворог тут планував перетнути річку Нітріус і вже захопити Святогірськ. Путін навіть заявляв про захоплення Святогірська. Однак це виявилося повною фантазією, брехнею з боку ворожої пропаганди та безпосереднього злочинця Путіна.

Також вони збиралися форсувати Сіверський Донець і атакувати з півночі Слов'янськ. Наразі маємо нові кадри від Третього армійського корпусу і таку візуалізацію успіхів на Лиманському напрямку. Ідеться про район Олександрівки, Ярової, тобто крайньої точки цього російського виступу, де росіяни були присутні в районі річки Нітріус.

Нові деталі операції "Вівальді" – дивіться відео:

Наші військові показують, як вони зачищали цей район, звільняли його. Загалом ідеться про 85 квадратних кілометрів. Пояснюється детально, що таке зачистка інфільтрації ворога, так звані "флаговтики", які росіяни практикують фактично на кожному напрямку, в тому числі перевдягаючись у цивільних. Вони видають ці населені пункти як повністю окуповані у своїх звітах. Українські ж військові за допомогою НРК зачищають такі інфільтрації.

На 75 кілометрів Донеччини поблизу Святогірська і Лимана така робота була проведена. Крім того, повідомлено, що російську логістику було перебито нашими безпілотниками, і ворогу довелося перенести цю логістику на територію РФ у Воронезьку область.

Кількість ворожих втрат теж можна побачити: доволі багато знищено і ворожої важкої техніки, і артилерійських систем. Понад 13 000 знищених безпілотників різного типу і 1500 осіб особового складу ворога. Це дозволило відкинути противника від траси на Ізюм, що дуже важливо для нашої логістики, і також продовжити операцію далі.

Як уже говорив бригадний генерал Білецький, у Вівальді чотири пори року, чотири сезони, чотири скрипкові концерти, присвячені кожній порі року. Тому цей задум ще до кінця не реалізовано. Операція триває.

Зважаючи на те, що операція почалася навесні, можемо припустити, що зараз Третій армійський корпус нам повідомляє лише про весняні свої успіхи на цьому напрямку.

Що показує мапа DeepState? Мова йде, зокрема, про зачистку ворожих інфільтрацій у районі Олександрівки. Це село, яке в DeepState завжди показували зеленим кольором, тобто навіть не демонстрували там жодних проявів ворожої інфільтрації. Так само йдеться про сусідній Коровій Яр, де теж інфільтрація ворога відбувалася, але із зеленої зони цей населений пункт ніколи не виходив.

Скриншот карти DeepState

Поруч Середнє Шандриголове – це вже "блакитна територія", тобто ділянка, де українські війська не просто здійснили зачистку ворожих інфільтрацій, а буквально з боями звільнили цей район. Поруч у зеленій зоні Дробишеве, Ярова, там теж були ворожі інфільтрації, і відповідно українські війська звідси ворога відкинули.

Однак це лише невеличка частинка того, про що, наприклад, повідомляють іноземні осінтери, оглядачі, такі як Клеман Молен та інші. Вони пишуть, що вже понад 200, хтось пише 240 кілометрів, українські війська звільнили на цьому напрямку, відкинувши ворога аж до річки Чорний Жеребець. Білецький коментував ці повідомлення, заявляючи, що не варто поспішати. Робота ведеться планомірно, і, очевидно, не все можуть офіційно оголошувати наші військові. Навіть про літні наші просування, про які Молен активно писав, ще не повідомляється офіційно.

Небезпечний епізод із дроном і застереження для цивільних

На завершення – коротеньке відео, яке мало б нас усіх застерегти від поводження з небезпечними об'єктами під час війни. Це відео мене сьогодні дуже зворушило і навіть якоюсь мірою розвеселило, хоча ми бачимо тут дуже небезпечну поведінку цивільної особи.

Не намагайтеся повторити, 18+:

Сергій Бескрестнов опублікував ці кадри. Йдеться про бабусю, яка розбирає дрон-ждун з оптоволокном. Жіночка підходить і знімає котушку обтоволокна із безпілотника, очевидно з вибухівкою, який лежить на проїзній частині. Більше того, вона ще й хапає цей дрон, оглядає його та перевертає.

На щастя, дрон не вибухнув. Але, як прокоментував Сергій Бескрестнов, на п'ятому році війни не уявляє, яким дурним треба бути, щоб чіпати дрони. Про це писали не раз, не сто і не тисячу разів, але завжди знайдуться люди, які висувають себе на премію Дарвіна.

Він також пише, що відео в оригіналі з російською озвучкою. Може, це російська бабуся? Чи можуть російські бабусі чіпати бойові дрони? Відео, ймовірно, знято на тимчасово окупованих територіях, тож можна припустити, що бабуся зовсім не російська, а місцева мешканка, яка там залишилась.

Але справді поведінка, зафіксована на цих кадрах, повністю безрозсудна. Цивільним треба обходити десятою дорогою подібні знахідки. У цьому випадку, як то кажуть, обійшлося.

Огляд подій війни 16 вересня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: