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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Події дня: чи зможуть українці поборотися за місце на п'єдесталі у гонці переслідування?

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      Головні спортивні події 15 грудня
      Головні спортивні події 15 грудня / biathlon.com.ua

      24 Канал презентує рубрику, де ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      Біатлон

      Подія: Кубок світу, гонка переслідування, жінки

      Дата та місце: 15 грудня о 12:30, Хохфільцен, Австрія

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      Анонс: вельми цікаво буде поспостерігати за новою очною дуеллю Доротеї Вірер і Кайси Мякяряйнен. Також норвежка Тіріл Екгофф пропустила перший етап Кубка Світу в Поклюці через ангіну і, начебто, мала зберегти побільше сил, ніж суперниці. А ось нова зірка збірної Словаччини Пауліна Фіалкова у відмінній формі. Вона в цьому сезоні на першому етапі жодного разу не фінішувала за межами ТОП-6.

      Серед українок на старт вийде тільки Олена Підгрушна.

      Прогноз: Олена Підгрушна в топ-10.

      Біатлон

      Подія: Кубок світу, гонка переслідування, чоловіки

      Дата та місце: 15 грудня о 15:45, Хохфільцен, Австрія

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      Анонс: три поспіль золотих п'єдестала Йоханнеса Бьо трохи насторожують – повинна ж колись уже перерватися його серія перемог? Варто не забувати Мартена Фуркада, який вчора мало не вирвав на фініші перемогу – якихось 9 секунд не вистачило. Але, француз відстрілявся чисто, а у норвежця було одне штрафне коло.

      Серед українців на старт вийдуть Артем Прима та Дмитро Підручний.

      Прогноз: Артем Прима в топ-15.

      "Манчестер Сіті" – "Евертон"

      Подія: 17 тур АПЛ

      Дата та місце: 15 грудня о 14:30, "Етіхад"

      Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 12 грудня

      Анонс: "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, після упущеного місця лідера бажає виправитися і постарається зробити це в матчі з "Евертоном". "Містяни" навряд чи зможуть розраховувати відразу на великий список футболістів – в лазареті Сільва, Агуеро, Даніло, Де Брюйне і Стоунз, причому це всі гравці основного складу. У минулому турі підопічні Хосепа Гвардіоли поступилися "Челсі" (0:2) і зазнали першої поразки в сезоні, відкотившись на другий рядок регулярної першості. У Лізі Чемпіонів вдалося посісти перше місце, перемігши "Хоффенхайм" з рахунком 2:1.

      "Іриски" ж два матчі поспіль зіграли внічию з "Ньюкаслом" (1:1) і "Уотфордом" (2:2), до того ж, обидва поєдинки проходили в Ліверпулі. Все одно, команда Марку Сільви розташовується в сімці найсильніших і веде активну боротьбу за єврокубки. У складі "скаузери" хороший Сігурдссон, який взяв участь у восьми взятті воріт суперника. Ідрісса Гуйє отримав травму, правда він нічим не відзначився, за винятком трьох жовтих карток.

      Прогноз: прогнозуємо результативний матч з перемогою "МанСіті".

      "Аугсбург" – "Шальке"

      Подія: 15 тур Бундесліги

      Дата та місце: 15 грудня о 16:30, WWK Arena

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      Анонс: за поточний ігровий місяць "Аугсбург" не набрав жодного очка. Команда Мануеля Баума поступилася "Хоффенхайму", "Айнтрахту", "Штутгарту" і "Байєру". Причому, двом останнім всуху. Всього в пасиві команди сім поразок. В активі три перемоги і чотири нічиї, різниця забитих-пропущених м'ячів 20:23. Господарі займають чотирнадцяте місце.

      Віце-чемпіон Німеччини і учасник раунду плей-офф Ліги чемпіонів – "Шальке", за який виступає українець Євген Коноплянка, сусідить в турнірній таблиці зі своїм майбутнім суперником. Команда Доменіко Тедескі – тринадцята з 14 очками. "Нуль четверті" знають, що таке глибокий провал. Серія з п'яти поразок на старті – частина їх статистики. У минулому турі гості не встояли перед лідером – "Боруссією" Д. "Чорно-жовті" забили вирішальний гол за 16 хвилин до закінчення основного часу.

      Прогноз: незважаючи на невдачі на внутрішній арені, "Шальке" гідно виступив в Лізі чемпіонів. Прогнозуємо мінімальну перемогу "Шальке".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Новини біатлону Олена Підгрушна Валентина Семеренко Артем Прима Дмитро Підручний Євген Коноплянка Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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