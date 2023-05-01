Суббота заявив, що дещо змінить формат проєкту. Проте варто зауважити, що початково ідея створення "Подкаст-терапії", як відомо, належала саме Яновичу. Про це пише 24 Канал.

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Суббота хоче продовжувати "Подкаст-терапію"

Через звинувачення у шахрайстві в бік Спартака Субботи, 12 квітня актор і співавтор "Подкаст-терапії" Євген Янович заявив, що нові випуски більше не виходитимуть. Запланований тур Україною скасували.

Проте 1 травня Спартак Суббота заявив, що повертає шоу.

Новим випускам ПТ бути. І цього разу хочу дещо змінити формат,

– сказав він.

Суббота попросив у своєї аудиторії поставити йому питання на тему психології під дописом, а команда обиратиме ті, на які він відповідатиме у новому випуску.

Нагадую, що подкаст – це не інтерв'ю, тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології,

– сказав Суббота.

Раніше Євген Янович розповідав, що саме він запропонував "психотерапевту" спільні ефіри на тему психології. При цьому випуски "Подкаст-терапії" виходили на каналі Спартака.

Реакція Євгена Яновича

Актор заявив, що не бажає думати про цю історію і нехай його колишній напарник робить, що завгодно. Він додав, що не планує судитися з Субботою за спільний проєкт, тому що йому "не хочеться мати нічого спільного з цією людиною, навіть судів".

Хоче, хай робить що завгодно – я до цього не маю ніякого відношення. І не бажаю думати про цю історію,

– сказав Євген Янович.

При цьому він сам вирішив рухатись далі. Актор анонсував власний проєкт у форматі популярного у світі формату "late night show", який виходитиме на його YouTube-каналі.

Перший випуск вже знято – він вийде 4 травня. Першими гостями стали Ігор Лаченков і Ярослава Гресь. Проєкт абсолютно не пов'язаний з психологією – це легке спілкування з гостями з інтерактивами та жартами.

Я думаю, що це те, чого не вистачало на українському ютубі в такому форматі, тому й вирішив це реалізовувати, враховуючи, що все-таки я людина більше розважального жанру,

– сказав Євген.

Що передувало