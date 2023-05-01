Суббота заявил, что несколько изменит формат проекта. Однако следует отметить, что первоначально идея создания "Подкаст-терапии", как известно, принадлежала именно Яновичу. Об этом пишет 24 Канал.

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Суббота хочет продолжать "Подкаст-терапию"

Из-за обвинений в мошенничестве в сторону Спартака Субботы, 12 апреля актер и соавтор "Подкаст-терапии" Евгений Янович заявил, что новые выпуски больше не будут выходить. Планируемый тур по Украине отменили.

Однако 1 мая Спартак Суббота заявил, что возвращает шоу.

Новым выпускам ПТ быть. И на этот раз хочу несколько изменить формат,

– сказал он.

Суббота попросил у своей аудитории задать ему вопрос по психологии под постом, а команда будет выбирать те, на которые он будет отвечать в новом выпуске.

Напоминаю, что подкаст – это не интервью, поэтому предпочтение отдадим вопросам, касающимся именно психологии,

– сказал Суббота.

Ранее Евгений Янович рассказывал, что именно он предложил "психотерапевту" совместные эфиры по теме психологии. При этом выпуски "Подкаст-терапии" выходили на канале Спартака.

Реакция Евгения Яновича

Актер заявил, что не желает думать об этой истории и пусть его бывший напарник делает что угодно. Он добавил, что не планирует судиться с Субботой за общий проект, потому что ему "не хочется иметь ничего общего с этим человеком, даже судов".

Хочет, пусть делает что угодно – я к этому не имею никакого отношения. И не желаю думать об этой истории,

– сказал Евгений Янович.

При этом он сам решил двигаться дальше. Актер анонсировал собственный проект в формате популярного в мире формата "late night show", который будет выходить на его YouTube-канале.

Первый выпуск уже снят – он выйдет 4 мая. Первыми гостями стали Игорь Лаченков и Ярослав Гресь. Проект совершенно не связан с психологией – это легкое общение с гостями с интерактивами и шутками.

Я думаю, что это то, чего не хватало на украинском ютубе в таком формате, поэтому и решил это реализовывать, учитывая, что все-таки я человек больше развлекательного жанра,

– сказал Евгений.

Что предшествовало