Подоляк назвав неможливими домовленості з Путіним за спиною України

Весь світ об'єднався заради того, щоб допомогти України боротися з нападом Росії. Але останнім часом російське лобі в Європі піднімає голову й хоче схилити Україну до невигідних для нас переговорів.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у ефірі національного телемарафону заявив, що натомість нашій країні потрібно ще більше зброї. Він вважає неприйнятними будь-які домовленості за спиною України, повідомляє 24 канал.

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Сьогодні було б дивно вважати, що за спиною України, яка вже більше 100 днів спокійно собі воює з великою потужною, як ще вчора казали, Росією. Неможливо, щоб за спиною України хтось щось укладав. Адже ми довели свою, м'яко кажучи, здатність воювати в повному обсязі навіть з такою країною, яка себе вважає імперією,

– пояснив Подоляк.

Він також зауважив, що нічого такого зробити не можна, приховавши від президента.

"За спиною Зеленського також проводити щось неможливо, тому що він дуже жорстка людина і скаже все в очі будь-кому. Мені видається, що це скоріше певні психологічні комплекси в певних представників західної політичної еліти", – каже радник керівника Офісу Президента.

Дзвінки західних політиків Путіну

Останнім часом до Путіна все частіше почали дзвонити західні політики. Більшість втомилась від війни в Україні і хоче її закінчити за будь-яку ціну. Але Україна не дасть через це пожертвувати своїми інтересами.

Вони наче роблять якісь кроки і таким чином самі себе заспокоюють. Дивіться, ми подзвонили Путіну, про щось з ним поговорили, тобто вже внесли якусь там допомогу Україні, але це не так. З Путіним розмовляти нема сенсу, бо в нього знищення державності України – це ключове і принципове питання,

– розповів Подоляк.

Він зауважив, що Путін живе з такими мріями і з ними спить і прокидається. Подоляк переконаний, що для цього він витратить будь-яку кількість ресурсів. Саме тому розмови з Путіним можливі тільки з позиції сили.

"Тому нехай західні лідери собі проводять розмови. А ми будемо доводити в новому форматі, що таке сьогодні Україна і що таке сьогодні Росія. І ми це доведемо обов'язково", – впевнений Подоляк.

Останні заяви Подоляка і заклики західних лідерів

Михайло Подоляк припустив, чому війна в Україні триває досі. За його словами, це безглузда й фантастична спроба самогубства Росії. Адже її вбивають санкції, а армія гине в Україні. Все, що зараз робить керівництво Російської Федерації – це доведення до абсурду своєї стратегії.

Також Подоляк розповів свою думку, коли українці зможуть пробачити росіян і чи зможуть колись взагалі. Він вважає, що це історія на покоління. Кожне з цих поколінь матиме між собою важку розмову. Навіть якщо потім будуть якісь стосунки, це буде брехня. Подоляк пояснив, що для України це дуже тяжко. Ми просто перебуваємо по різні боки.

Щодо ініціативи західних політиків до примирення, то глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на заклики Франції "не принижувати Росію" відповів. За його словами, такі заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала.

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