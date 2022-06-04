Подоляк назвав неможливими домовленості з Путіним за спиною України
Весь світ об'єднався заради того, щоб допомогти України боротися з нападом Росії. Але останнім часом російське лобі в Європі піднімає голову й хоче схилити Україну до невигідних для нас переговорів.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у ефірі національного телемарафону заявив, що натомість нашій країні потрібно ще більше зброї. Він вважає неприйнятними будь-які домовленості за спиною України, повідомляє 24 канал.
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Сьогодні було б дивно вважати, що за спиною України, яка вже більше 100 днів спокійно собі воює з великою потужною, як ще вчора казали, Росією. Неможливо, щоб за спиною України хтось щось укладав. Адже ми довели свою, м'яко кажучи, здатність воювати в повному обсязі навіть з такою країною, яка себе вважає імперією,
– пояснив Подоляк.
Він також зауважив, що нічого такого зробити не можна, приховавши від президента.
"За спиною Зеленського також проводити щось неможливо, тому що він дуже жорстка людина і скаже все в очі будь-кому. Мені видається, що це скоріше певні психологічні комплекси в певних представників західної політичної еліти", – каже радник керівника Офісу Президента.
Дзвінки західних політиків Путіну
Останнім часом до Путіна все частіше почали дзвонити західні політики. Більшість втомилась від війни в Україні і хоче її закінчити за будь-яку ціну. Але Україна не дасть через це пожертвувати своїми інтересами.
Вони наче роблять якісь кроки і таким чином самі себе заспокоюють. Дивіться, ми подзвонили Путіну, про щось з ним поговорили, тобто вже внесли якусь там допомогу Україні, але це не так. З Путіним розмовляти нема сенсу, бо в нього знищення державності України – це ключове і принципове питання,
– розповів Подоляк.
Він зауважив, що Путін живе з такими мріями і з ними спить і прокидається. Подоляк переконаний, що для цього він витратить будь-яку кількість ресурсів. Саме тому розмови з Путіним можливі тільки з позиції сили.
"Тому нехай західні лідери собі проводять розмови. А ми будемо доводити в новому форматі, що таке сьогодні Україна і що таке сьогодні Росія. І ми це доведемо обов'язково", – впевнений Подоляк.
Останні заяви Подоляка і заклики західних лідерів
- Михайло Подоляк припустив, чому війна в Україні триває досі. За його словами, це безглузда й фантастична спроба самогубства Росії. Адже її вбивають санкції, а армія гине в Україні. Все, що зараз робить керівництво Російської Федерації – це доведення до абсурду своєї стратегії.
- Також Подоляк розповів свою думку, коли українці зможуть пробачити росіян і чи зможуть колись взагалі. Він вважає, що це історія на покоління. Кожне з цих поколінь матиме між собою важку розмову. Навіть якщо потім будуть якісь стосунки, це буде брехня. Подоляк пояснив, що для України це дуже тяжко. Ми просто перебуваємо по різні боки.
- Щодо ініціативи західних політиків до примирення, то глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на заклики Франції "не принижувати Росію" відповів. За його словами, такі заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала.
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