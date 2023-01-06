Абсолютно всі розуміють, включно з президентом Турецької республіки, що заради певних електоральних балів можна зм’якшити свою публічну позицію й говорити про врегулювання. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Однак, за його словами Україна має принципову позицію з цього питання.

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Михайло Подоляк зазначив, що Україна вважає цю війну не якимось "конфліктом" та не якимись "розбіжностями", а має чітку, зафіксовану позицію:

по-перше – немає нічого, крім повноцінної війни, повноцінного вторгнення окупаційної армії Росії на чужу територію й масових воєнних злочинів, як елементу цієї війни;

по-друге, не зрозуміло, що таке "мирне врегулювання", коли ворог перебуває на чужій території й вбиває там людей. "Мирне врегулювання" – це нонсенс-термін;

по-третє, вивід усіх військ з території України й вихід усіх людей, які вважають, що цивілізація під назвою Росія для них ближча.

"Там величезна територія, є де оселитись. Там ведмежих країв повно. Ось туди, будь ласка, їдьте й будуйте країну своєї мрії. Це не буде коштом території України", – наголосив радник глави ОП.

Простір української мрії

Він зауважив, що коли в нас мовиться про те, кого ми хочемо захищати: територію чи людей, потрібно розуміти, що територія – це і є простір української мрії. Це наш простір.

Якщо комусь не хочеться жити в українському просторі, будь ласка, знайдіть країну, в якій будете жити в "руском мірє", в "албанском мірє", "китайському", "індійському", будь-якому світі. А це буде український світ і території українські,

– наголосив Подоляк.

Він вважає, це не питання: ми за людей чи за територію.

"Ми за український світ. Ми маємо міжнародно визнані кордони і ми тут самі розберемось в ідеології, історії, культурі, мові, будь-чому. Не треба нас лякати, тим паче сьогодні", – пояснив він.

В Криму вчинили мародерство

На його думку, кінець війни має бути зафіксований у наступних елементах:

припинення вогню, особливо, обстрілів крилатими ракетами цивільної інфраструктури України;

вивід усіх російських військ з території України, включно з Кримом.

Подоляк зауважив, що не треба виокремлювати Крим, бо ми не будемо повертатись до його теми. Росія використовує пропаганду, коли поширює інформацію, що нібито хтось у Криму ображає якихось людей.

"Дивно таке чути, бо що то за люди там, у Криму? Вони прийшли, захопили наші квартири, будівлі й живуть там. Що сьогодні відбувається у Генічеську, на Арабатській стрілці? Там багато санаторіїв, приватних будинків, і туди прийшли невідомі люди й зайняли все це. Це просто мародерство, грабунок майна громадян іншої країни", – наголосив він.

Маємо дійти до кінця

Радник пояснив, що Україна продовжить звільняти свої території військовим шляхом. Попри те, що хтось мовить: "Це неможливо, бо це ж Росія, в неї такий великий мобілізаційний резерв, така велика військова промисловість тощо".

Ми йдемо до кінця – це принципово для нас. А якщо так, то не треба зупинятись десь посередині, для того, щоб наші діти продовжили цю жахливу війну оборонного типу за певний час. Сьогодні маємо дійти до кінця,

– зазначив він.

За його словами, зараз у світі всі вже зрозуміли, що буде робити Україна, яку "силу" має Росія і як ця війна має скінчитися.

"Навіть пан Ердоган про це говорить практично відкрито Путіну: будь ласка, припинив, будь ласка, вивів, будь ласка, за стіл переговорів у Стамбулі чи будь-де. Ось тоді будемо говорити про конструкцію післявоєнного світу з урахуванням руйнувань, які ви завдали Україні, воєнних злочинів, кордонів, адже російська армія не може стояти на кордонах України", – зауважив Подоляк.

Він запевнив, що Україна буде на цьому наполягати, бо зона демілітаризації – це важливо.

"Навіщо нам бачити їхні іржаві танки, які вони будуть десь збирати й підвозити під наші кордони, щоб показати, ніби вони круті", – пояснив він.

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Нам мають видати зрадників

На думку Подоляка, на той час, коли постане питання переговорів, може так статися, що в Росії не буде жодної політичної еліти, яка б мала можливість про щось домовлятися. Адже всі вони до того часу можуть опинитися на лаві підсудних і відповідати вже на питання прокурора.

Спершу ми заберемо назад наші території, потім сядемо за стіл переговорів, якщо знову ж таки буде з ким розмовляти про репарації, демілітаризацію прикордонної зони, відповідальність за військові злочин. А також про видачу нам зрадників,

– вважає він.

Радник глави ОП зазначив, що держава Україна буде наполягати на тому, щоб нам видали Балицького (призначений росіянами керувати окупованим Запорізьким регіоном – 24 Канал) – громадянина України, який зрадив. А також суб’єкта Сальдо (так званий "голова" Херсонської ОДА, призначений окупантами – 24 Канал). Якщо вони ще будуть живі.

За його словами, в міру того, як ми будемо просуватися до кордонів України, багато хто з потенційних свідків буде знищений Росією.

"Тому що потім вони скажуть: "Ми просто допомагали. Там були оці люди, які сказали, що їх там вбивають, їм просто дали зброю. Але ми тут взагалі ні до чого. Ну давайте ми вам видамо Суровікіна. Кого вам ще треба видати? Ці люди ухвалювали рішення вас атакувати", – підкреслив Михайло Подоляк.

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