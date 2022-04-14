Подоляк потролив воєнні плани Росії на фоні вступу Фінляндії та Швеції

Путін виправдовував війну проти України "розширенням кордонів НАТО", мовляв, вступ України до Альянсу становить небезпеку Росії. Тепер, на фоні заяв Фінляндії та Швеції це виглядає абсолютно безглуздо.

Радник голови Офісу президента України, член української делегації на переговорах з Росією щодо миру Михайло Подоляк нагадав Кремлю, що Росія може отримати НАТО за півгодини їзди від Петербурга.

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Росія завжди вирізнялася абсурдністю своїх заяв

Так, ця дивна країна продовжує заявляти, що почала масштабну варварську війну проти України, щоб не дозволити нам вступити в НАТО – "захистити свої кордони". Лицемірнішої причини для масового вбивства українців годі шукати,

– зазначив Михайло Подоляк.

Та додав, що після вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії, що може відбутися вже в наступні півроку, Кремль "отримає" НАТО за півгодини їзди від Санкт-Петербурга.

І це обов'язкові наслідки, якщо країна не вміє аналізувати ризики,

– додав Подоляк.

То чи справді "спецоперація" йде за планом?

Крім того, на фоні зруйнованої економіки та значних втрат серед особового складу – усе виглядає максимально "неоптимістично" для Кремля.

20 тисяч російських солдатів уже загинуло (на сьогодні, бо завтра буде набагато більше). Зруйнована економіка тримається лише на продажу сировини. Хоча й це вже під питанням. Повна політична ізоляція,

– продовжував наводити факти Подоляк.

Втім, кремль продовжує свою байку"спецоперація йде за планом". Радник іронічно поцікавився, що ж це був за план та хто у здоровому глузді його санкціонував?

У твітері Михайло Подоляк був лаконічнішим, але суть його думок та сама.

Що відомо про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО Це ще не оголошено офіційно і низка формальних процедур, проте, широкі політичні коаліції в обох парламентах і громадську підтримку видно неозброєним поглядом. Останні заяви прем'єр-міністрів важко інтерпретувати інакше.

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