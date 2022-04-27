Подоляк пояснив, за яких умов відбудуться переговори Зеленського й Путіна

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що зустріч Володимира Зеленського та Путіна не є питанням найближчих днів. За його словами, до перемовин у Росії повинні позбутися ілюзій щодо України.

Михайло Подоляк зазначив, що Зустріч Зеленського з Путіним зараз є складним питанням. Про це радник голови Офісу Президента заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Зауважте Усе це гра, – Фейгін припустив, чи відбудуться переговори Путіна й Зеленського найближчим часом

Путін досі живе в ілюзіях

Радник Офісу Президента наголосив, що останні заяви Путіна демонструють те, що очільник Кремля досі живе у своїх ілюзіях і далі говорить свої вигадки про Україну.

Подоляк також зазначив, що Росія досі не позбулася ілюзій, які дозволяють продовжувати війну проти України. За його словами, на жаль, ресурси для війни в окупантів ще є.

Нам доведеться ще їм довести їхнє право на те, щоб, скажімо, прийняти мир на умовах України. Коли саме будуть переговори? Я думаю, що це питання не сьогодні, завтра чи післязавтра. Це питання більш відстроченого часу,

– наголосив Подоляк.

Також Подоляк зазначив, що потрібно підготувати юридичну та навіть емоційну складову перемовин. Однак тут навіть є те, що залежить від Володимира Зеленського – зустріч відбудеться тоді, коли президент розумітиме, що у Росії бачать реальну картину світу, а не ті ілюзії, у яких живе їхня еліта.

Нагадаємо, що міністр оборони Туреччини Акар Хулусі заявив, що нібито найближчими днями у Туреччині очікують зустріч Володимира Зеленського з Путіним. Однак Подоляк зазначив, що поки що контексту і часу зустрічі не визначили.

Цікаво – зустріч Путіна з Гутеррешем: дивіться відео