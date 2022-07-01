Росія вважає, що дотисне Європу, – Подоляк про атаку на Кременчук і Одесу

Останні дні російські військові активно обстрілюють ракетами цивільні інфраструктуру. Так, наприклад, 1 липня вони влучили в житловий будинок та базу відпочинку на Одещині. А 27 червня завдали удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. В обидвох випадках загинуло багато цивільних людей.

Сьогодні політична еліта Росії взагалі не думає так, як люди у світі. Їм байдуже, які є правила та як ми живемо. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Він пояснив, що вони демонстративно роблять обстріли по цивільних обʼєктах, щоб показати: "Нам ваші правила непотрібні. Ми дотиснемо країну. Ми дотиснемо Європу. Ми отримаємо те, що ми хочемо й нам плювати на всі ці умовності заради яких ви вибудували людську цивілізацію".

Тобто вони практично відкрито кажуть світу: "Дивіться, а що ви нам зробити? От ми можемо вбити якусь кількість людей в Україні. Просто так. Назвемо це "спеціальна військова операція". Почнемо бомбити цивільні міста. Що ви нам зробите?",

– повідомив Михайло Подоляк.

За його словами, росіяни демонстративно кажуть, що вони самі будуть встановлювати правила. І тут є два варіанти, чого хоче окупант. "Або ви будете стояти перед нами на колінах і ми будемо говорити, що треба робити. Або ми будемо вбивати вас, якщо ви не хочете вставати на коліна", – розповів позицію російської еліти Подоляк.

Він додав, що це відкрита демонстрація зухвалої російської поведінки на глобальному ринку.

Обстріли під час самітів

Радник глави Офісу Президента зазначив, що росіяни взагалі не зважають на якісь саміти. Навпаки вони хочуть робити усе демонстративно – саме для саміту.

Він зазначив, що так вони говорять світу: "Ви там зібралися, а ми в цей час торговельний центр атакували й вбили там певну кількість людей. Ви зібралися в Мадриді на саміт НАТО, а ми зараз в Одесі навмисно вдаримо по конкретному житловому будинку й санаторію. І що ви нам зробите? Які будуть наслідки цих дій для нас?".

Ще одна причина російських дій

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 каналу 1 липня о 18:00. Не пропустіть!

Михайло Подоляк акцентував, що Росія вже сьогодні має дуже велику кількість військових злочинів, які документально доведені в прямому ефірі.

Я не тільки про Київську область. Я й про Маріуполь, й про Волноваху – про інші міста України. Те, що відбувається сьогодні в Херсоні, де в підвал кидають всіх, хто просто є громадянином України, – повідомив Михайло Подоляк.

Він зазначив, що цей весь перелік злочинів, який вже доведений, не дає Росії будь-якого шансу потім якось це виправдати. Тобто немає нічого заради чого з ними треба говорити й вони це розуміють.

"Вони пішли у ва-банк, а коли йдеш у ва-банк, маєш нажахати світ. Маєш довести цьому світу, що ти будеш, як вони кажуть, "беспредельничать". Шляхом оцього "беспределу" – мати можливість сидіти за столом переговорів, адже їх будуть боятися", – зазначив радник глави Офісу Президента.

Михайло Подоляк пояснив, що сьогодні тактика Росії – це нажахати світ та дотиснути Європк настільки, щоб там відвернулися від війни в Україні й сказали: "Сідайте. Віддавайте все, що вони хочуть. Головне, щоб не було цього жаху. Щоб ми його не бачили цього кожного дня на шпальтах своїх газет чи у своєму телеефірі". Саме такий план у Росії.

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