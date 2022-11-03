Росія втрачає керованість, ми очікуємо наростання панічних настроїв, – Подоляк

Михайло Подоляк зауважив, що все, що говорить Росія, – абсолютний фейк. В країні-окупантці "епічно" заявили про начебто закінчення мобілізації, однак з 1 листопад проводять призов.

Подоляк в інтерв'ю 24 каналу заявив, що вже десятки тисяч "мобіків" без підготовки відправили на артилерійську війну. Ці люди потрібні країні-окупантці тільки для того, щоб кількісно сидіти в ешелоні та вдавати, що там хтось є, й Україна витрачала свої снаряди.

Зауважте "Російська імперія смертельно хвора і помирає": емоційне інтерв'ю з Михайлом Подоляком

За словами Подоляка, під призов підпадають 128 тисяч людей. Далі мобілізацію все одно продовжать.

Росія програє війну. Це дуже важливо зрозуміти. Росія панічно боїться всього, що зараз відбувається. Вони не готові виходити на вулицю й ставити ключове питання "а чому ми воюємо в іншій країні, ми програємо, нас масово вбивають, але ми продовжуємо робити вигляд, що це якийсь "захист родіни",

– зауважив Подоляк.

Він наголосив, що 74 тисячі "двохсотих" – це ще недостатньо. Наразі Україна очікує, що у Росії дико наростатимуть панічні настрої. Мобілізація так чи інакше триватиме постійно. Людей хапатимуть просто на вулицях. Бо ті, хто зі своїх дивних почуттів хотів піти на війну, все фактично всі – "двохсоті", Ті, хто хотіли піти по контракту, вже пішли.

Жити у Росії – як на вулкані

Чоловіки у Росії вже сидять вдома й ховаються. Закриття кордонів, судові процеси. Ескалація пропаганди триває. Жити там сьогодні – як на вулкані.

Росія вже зрозуміла, що на її шантажі не реагують. Керованість силовою вертикаллю поступово втрачається. Наразі це не конфлікти протестного характеру. Але це відмова від мобілізації, конфлікти на силовому рівні, підриви військкоматів.

В міру простування воїнів ЗСУ кількість ексцесів у Росії наростатиме. Країна втрачає керованість. Люди розуміють, що Владімір Путін – примітивна людина, яка помилилася у своїх розрахунках.

Росіян – багато, бо сарани завжди дуже багато. З певним часом кількість цікавих історій зростатиме.

В оточенні Путіна назріває конфлікт

Раніше Подоляк зауважив, що в оточенні Путіна вже назріває конфлікт. У Кремлі він перестає бути так званою "іконою". Загалом у Росії починається велика внутрішня війна "за те, хто й ким буде після програшу у війні Росії".

Тим часом загалом від Росії вже нудить весь світ. Про це, зокрема, свідчить те, як Албанія заявила про небажання слухати про комарів, брудні бомби від Небензі.

Важливо – інтерв'ю з Подоляком про найважливіші події: дивіться відео