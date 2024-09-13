Що вона верзе? – Подоляк розніс скандальний фільм про росіян на війні

Фільм про "рускіх на войнє" буквально вихваляє нелюдів, які займаються геноцидом. Важко повірити, що канадська організація TVO профінансувала цей продукт російської пропаганди.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що автори цієї стрічки толерують російських вбивць. Це – обурливо.

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Що відомо про цей фільм

Як наголосив Подоляк, режисерка цього фільму наговорила багато маячні. Там роблять усе можливе, аби показати російських окупантів в позитивному контексті. І свідомо уникають того, що ці загарбники продовжують вбивати українців.

Послухайте, що ця Трофімова верзе. Каже, що "там гарні пацани; такі сердечні; що вони взагалі не заслуговують, щоб на них ображались. Там взагалі немає ніякого геноциду. Вони дуже обережно себе поводять". Агресор приходить вбивати людину. І вони насолоджуються цим. Це ж людяний агресор! Він буде відрізати людині голову. Але які ж він анекдоти розповідає!

– зауважив Подоляк.

Не можна толерантно підходити до вбивць та країни-агресора загалом. Автори цього фільму та різні інші персонажі часто просувають думку, що все це війна Путіна. Мабуть, саме російський диктатор запускав ракети по центру Полтави чи середмістю Львова.

Тільки Путін воює? І близько мільйона санітарних втрат в цій війні з російського боку. Це ж все діти Путіна. Ну, я правильно розумію? Чи сам Путін в реінкарнаціях мільйонів особистостей. Це так виглядає,

– сказав Подоляк.

Розчаровує і те, що цей фільм, з якого просто вивалюється російська пропаганда, профінансували представники канадської організації. А на Венеційського фестивалю показали стрічку про цих людожерів.

Зверніть увагу! Після хвилі обурень канадська організація TVO вирішила не показувати фільм про "рускіх на войнє". Раніше вони виділили 340 тисяч доларів на виробництво цього фільму. Також стрічку показали на Венеційському фестивалі і планували показати в Торонто.