Туристи з дивними заявами, – в ОП відреагували на візит угорської делегації в Україну

11 березня угорська група людей прибула до України для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", який пошкодили росіяни. Щоправда, некоректно називати їх "делегацією".

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що немає ніякої угорської делегації. До України прибули туристи, які роблять різні дивні заяви. Вони не мають статусу делегації. Також у них не заплановані жодні офіційні зустрічі.

Що задумали в Угорщині?

За словами Подоляки, про Угорщину потрібно зараз якнайменше говорити принаймні до 12 квітня, коли там відбудуться парламентські вибори. А всі ці приїзди "угорських делегацій" – елемент агресивної передвиборчої кампанії, яку проводить угорський уряд.

Зверніть увагу! Нещодавно угорські правоохоронці захопили в заручники семеро українських інкасаторів та захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку, які перевозили валюту та цінності з Австрії. Наразі тамтешній уряд відмовляється повернути Україні кошти та цінності.

В ЄС цілком усвідомлюють, що угорський уряд фактично захопив українські гроші. Але там закликають не втручатися в ситуацію принаймні до 12 квітня. Орбан спробує використати будь-що у своїй пропаганді.

Тому ставимося до цього спокійно. В Угорщині ведуть достатньо жорстку виборчу кампанію. Максимально спекулятивну. Вона абсолютно в російському стилі,

– зауважив Подоляк.

Угорські громадяни прибули до України