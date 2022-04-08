Подоляк сказав, як Україна сприйме, коли хтось з партнерів не захоче гарантувати безпеку

Наразі для України є довгий список потенційних країн-гарантів. Однак якщо якісь країни не захочуть брати на себе зобов'язання, то це безумовно сприймуть нормально.

Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що для усіх держав процес є добровільним.

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"Це ж процес добровільний. Це питання того, що ти береш на себе зобов'язання, бо примусові зобов'язання ніхто не виконуватиме. Будь-яка країна може на себе взяти зобов'язання, може відмовитися", – сказав радник.

Світ потребує лідера

За словами Подоляка, питання в тому, хто візьме на себе роль глобального лідера. Він зазначив, що Володимир Зеленський запропонував формульне рішення. Згідно з ним, країни, що беруть зобов'язання, покажуть, що готові відповідати за глобальне лідерство та бути піонерами в новій системі безпеки.

Це те, чого зараз світу не вистачає – світу не вистачає лідерства. Коштом такої формули можна буде в майбутньому запобігати подібним кризам в будь-якій іншій точці світу,

– сказав Подоляк.

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