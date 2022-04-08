Подоляк відкидає будь-яку ідею "тимчасового перемир'я" з Росією

Радник голови Офісу президента і член української переговорної делегації Михайло Подоляк заявив, що ні про яке тимчасове перемир'я з Росією не може бути й мови.

Тимчасове перемир'я дасть змогу Росії наростити військову машину й лише стимулює її до подальшої війни та агресивних дій.

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Тимчасове перемир'я з Росією – шлях до ескалації та війни

Подоляк зауважив, що потрібно організувати такі умови, які навіть не дадуть російській владі думати про те, щоб стріляти у бік України або переходити кордони.

Тимчасове перемир'я з Російською Федерацією – це завжди шлях до подальшої ескалації і війни. Його не може бути. Необхідно застовпити такі умови, які не дозволять РФ навіть думати про те, щоб стріляти по території України або переходити наші кордони. Тимчасове перемир'я – це стимулювання РФ до подальших агресивних дій,

– заявив Подоляк.

Він також підкреслив, що українська влада не буде йти на умовні "Мінськ-3" чи "Будапешт-2", адже "це все не має сенсу".

Усі розуміють, що в історичній перспективі, навіть короткостроковій, всі ці "мінськи" "призводять до грандіозних трагедій". Ніякі домовленості не діятимуть без реальних превентивних механізмів попередження війни.

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