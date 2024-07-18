В ОП відповіли, які наслідки матиме можливе відновлення в Афганістані посольств країн ЄС

За даними ЗМІ, деякі європейські країни розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, де зараз "при владі" рух "Талібан". Не варто легалізовувати терористів.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що такі дії продовжують "обнулювати" міжнародне право.

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Терористи мають бути ізольованими

Як наголосив Подоляк, якщо світ визнає організацію терористичною, то вона взагалі не має права юридично представляти країну. Адже це – терористи. Тим паче не варто у такому випадку відновлювати посольства та налагоджувати зв'язки.

Паралельно Росія на початку липня почала головувати в Радбезі ООН. І це відбулося, попри повномасштабне вторгнення та щоденні воєнні злочини. Такі дії знецінюють міжнародне право.

Якщо світ продовжить визнавати Росію членом ООН; якщо продовжить запрошувати представників нелегітимних структур влади Росії кудись; якщо говоритиме, що таліби – це непогано, то світові лідери мають сказати своїм виборцям, що гарантія про безпеку, про майбутнє, про рівень життя – це фікція. Адже в будь-який момент це може зникнути. Бо вони дають можливість терористам формувати свій альянс,

– сказав Подоляк.

Сутність тероризму – це постійна агресія та вбивства. Важко зрозуміти, як це взагалі можна толерувати. Адже такими діями світ демонструє, що готовий існувати з концепцією терористичного домінування, яку та ж Росія просуває.