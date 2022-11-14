Це – не конфлікт, – Подоляк емоційно висловився про "нейтралітет" деяких країн

Деякі країни ще й досі балансують між засудженням розв'язаної Путіним війни та отриманням вигоди від співпраці з агресором. У Офісі Президента прокоментували рішення певних держав "зберегти нейтралітет".

В інтерв'ю австрійській газеті Der Standard радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував позицію Австрії.

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Подоляк прокоментував позицію Австрії

Подоляк відповів на питання, чи можна залишатися нейтральним щодо війни Росії проти українців.

Радник керівника Офісу Президента наголосив, що це – не питання нейтралітету, "це питання про те, чи хочеться просто стояти осторонь, коли одна країна вторгається в іншу, коли вбивають людей, коли порушують право людей на мирне життя у власній країні".

Він зазначив, що якщо дехто в Австрії цього не розуміє, то, можливо, варто це пояснити:

Росія вторглася в Україну, Росія вбиває людей, Росія посилає безпілотники і ракети. Це – не конфлікт. Пізніше ніхто не буде говорити про нейтралітет, а лише про те, що в той час було прийнято рішення стояти осторонь і спостерігати, як одна країна вторгається в іншу. І саме таке рішення прийняла Австрія,

– заявив Подоляк.

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Наприкінці серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про країни, які намагаються зберігати нейтралітет.

Він зазначив, що єдиними країнами, які відмовилися надавати Україні зброю для боротьби з російськими окупантами, стали Австрія та Угорщина. У той час як деякі країни задля надання ЗСУ військової допомоги навіть змінюють законодавство, Відень та Будапешт вирішили спробувати "зберегти нейтралітет".

На початку листопада міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер повідомив, що країна виділить десять мільйонів євро для підтримки України.

Він наголосив, що допомога Україні є важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.

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