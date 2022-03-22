Подоляк вважає, що перед війною в Росії була слабка аналітика: неправильно оцінили ресурси
22 березня 2022 , 07:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм Михайла Подоляка
Михайло Подоляк поділився своїми враженнями після переговорів з російською стороною. У Москви слабке розуміння сучасного світу загалом.
За словами радника глави ОП, обсяг аналітики, який в росіян був напередодні війни, показує дуже слабкі позиції.
До речі Світ уже намацав найпотужніші інструменти впливу на російські еліти, – Подоляк
Фатальна помилка Росії
Подоляк підкреслив, що загарбники припустилися фатальних помилок в аналітиці.
Вони неправильно оцінювали і свої ресурси, і ресурси України,
– наголосив політик.
Тому у росіян дуже тяжко йде злам стереотипів, в яких вони жили протягом 8 років.
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