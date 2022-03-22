Подоляк вважає, що перед війною в Росії була слабка аналітика: неправильно оцінили ресурси

22 березня 2022 , 07:30
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Джерело:

телеграм Михайла Подоляка

Михайло Подоляк поділився своїми враженнями після переговорів з російською стороною. У Москви слабке розуміння сучасного світу загалом.

За словами радника глави ОП, обсяг аналітики, який в росіян був напередодні війни, показує дуже слабкі позиції.

До речі Світ уже намацав найпотужніші інструменти впливу на російські еліти, – Подоляк

Фатальна помилка Росії

Подоляк підкреслив, що загарбники припустилися фатальних помилок в аналітиці.

Вони неправильно оцінювали і свої ресурси, і ресурси України,
– наголосив політик.

Тому у росіян дуже тяжко йде злам стереотипів, в яких вони жили протягом 8 років.

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Автор: Ольга Музика