Подорожчання бензину посилить інфляцію, – експерт

На сьогодні ціна на нафту "пробила" психологічну відмітку в 70 доларів за барель. Динаміка цін на паливо в Україні на 90% обумовлюється змінами вартості сирої нафти на американській сировинній біржі WTI.

Зокрема, зростання вартості нафти марки Brent в першому півріччі 2017 року на 35% вплинуло на підвищення вартості палива в Україні на 23% за результатами вересня-2017-лютого-2018. Про це у коментарі сайту "24" розповів експерт European Analytical Centre Вадим Бардась.

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Точно не відомо наскільки в кількісному виражені зменшаться обсяги видобутку нафти країнами ОПЕК та Іраном зокрема, однак можна очікувати подальше зростання вартості нафти до позначок 100-110 дол. за один барель, вважає фахівець.

Це натомість додасть до поточної ціни на пальне ще 20-25%, включаючи також можливий ефект від зростання вартості американської валюти в Україні через подорожчання імпортних енергоносіїв,

– пояснив Бардась можливі зміни у цінах на бензин, зважаючи на політичну ситуацію між США та Іраном.

Експерт також відзначив – зростання ціни на пальне в Україні сформує інфляційно-девальваційну хвилю, сила якої залежатиме від питомої ваги транспортно-логістичної складової в ціні товарів та послуг та рівня енергоємності національної економіки.

Якщо оцінити в середньому по різних сферах бізнесу, то витрати на пальне коливаються від 4-7%. Тому, очікується, що виробники підвищать ціни на 2-3% в другому півріччі через зростання собівартості сировини та матеріалів. Також збільшиться надбавка торгових підприємств, що в загальному підсумку може додати до інфляції додатково 7-10% річних,

– уточнив Бардась.

На думку фахівця, зростання загального рівня цін в економіці України призведе до зниження купівельної спроможності однієї гривні, котра за результатами 2014-2017 років вже і так наближається до нуля (близько 3 копійок від рівня 1996 року). В першу чергу це вдарить по малозабезпечених сім’ях, пенсіонерах та інших вразливих верствах населення, доходи яких є фіксованими. Також очікується зниження темпів зростання ВВП (через підвищення затратності національної економіки) та обсягів продажу бензинів через АЗС. Крім того, на ринку палива може відбутися зростання пропозиції неякісного бензину.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану. Пізніше стало відомо, що США готують новий пакет санкцій проти Ірану. Через що ціна на пальне в Україні може зрости на 20%.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена.