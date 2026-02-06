"Відсилка на мультик": Трамп обурив США відео з подружжям Обам в образі мавп
- Президент США Дональд Трамп викликав обурення публікацією, де подружжя Обам зображено у вигляді мавп, що було названо расистським.
- Після критики Білий дім видалив допис, заявивши, що публікація була помилковою і Трамп "не знав" про її створення.
Президент США Дональд Трамп 6 лютого у своїй соцмережі опублікував відео з Бараком і Мішель Обамами. Подружжя там зображені у вигляді мавп.
Американських демократів обурив допис, який вони назвали расистським. Про це повідомили в CNN.
Як у США відреагували на відео Трампа?
Дональд Трамп опублікував у Truth Social ролик, присвячений його твердженням про нібито вкрадену перемогу на виборах 2020 року. Наприкінці відео на 2 секунди з'являється зображення Барака та Мішель Обам. Їхні обличчя на кадрі накладені на мавп під пісню The Lion Sleeps Tonight.
Опублікований ролик з подружжям Обам: дивіться відео
Публікація викликала хвилю критики і обурення з боку Демократичної партії США. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що республіканці також мають негайно засудити такий допис.
Зокрема, політтехнолог Адам Пархоменко назвав відео "відвертим расизмом", а колишній заступник радника з нацбезпеки при Обамі Бен Роудс заявив, що Трамп – "пляма на історії США".
Також єдиний темношкірий республіканець у Сенаті США Тім Скотт назвав публікацію расистською та закликав її видалити.
Молюсь, щоб це було фейком, тому що це найбільш расистська річ, яку я бачив у цьому Білому домі. Президент має це видалити,
– написав Скотт.
Як прокоментували допис у Білому домі?
Спочатку прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт пояснила виданню, що обурення є "фальшивим" і варто їх припинити.
Це уривок з інтернет-мему, де президент Трамп зображений як Король джунглів, а демократи – як персонажі мультфільму "Король Лев",
– заявила Левітт.
Проте після реакції вищезгаданого Тіма Скотта Білий дім змінив тон. Як повідомили виданню, співробітник адміністрації Трампа нібито помилково створив цей допис. В результаті – його видалили майже через 12 годин в мережі.
Один з американських посадовців запевнив, що Трамп нібито "не знав про це відео і був дуже розчарований співробітником, який його опублікував".
