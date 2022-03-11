Подушки й маски: мерч із Кімом стає все популярнішим

За 16 днів війни Росії проти України чимало посадовців стали героями соціальних мереж – "крашами" України, й не тільки. Голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім один із них.

З ним створили вже безліч мемів. А тепер ще й запустили мерч – подушки й маски.

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Мерч із губернатором Миколаївської області Віталієм Кімом стає популярнішим,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі гроші від продажу надсилають на підтримку нашої армії.



Мерч із Віталієм Кімом / Фото із телеграму Сергія Братчука

Тож, якщо хочете мати свого Кіма вдома, майте на увазі, що ще й зробите добре справу – допоможете хлопцям, які щодня борються за свободу України.

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