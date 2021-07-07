Подвійної гри з Китаєм і США – не вийде, – Фесенко

Україні було б вигідно вести гнучку політику й співпрацювати одночасно і з Китаєм, і з Сполученими Штатами Америки. Однак, це навряд чи може вийти.

У світі триває геополітичне протистояння між Китаєм та США. Про це в ефірі програми "Що це було" розповів політолог Володимир Фесенко.

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Фесенко розповів про стосунки України з Китаєм та США

За його словами, українській владі не варто намагатись відновити векторність, наприклад, у стосунках з Китаєм. Така стратегія не спрацює.

Якщо ми спробуємо вести якусь подвійну гру і з США, і з Китаєм, боюсь, що це не вийде,

– наголосив він.

Політолог зазначив, що реальним прикладом цього є "Мотор Січ". Фактично, Україна вже зробила свій вибір. "Ми пішли на стандарти, які були запропоновані США. Це стосується безпеки, зокрема і нашої безпеки", – зауважив Фесенко. Двигуни могли потрапити до Росії, а це не в інтересах України.

Володимир Фесенко розповів про відносини з України Китаєм та США: дивіться відео

Скандал із "Мотор Січ": що відомо

У Білому домі пообіцяли обмежити вплив Китаю, зокрема, й на Україну. Зокрема, американська влада переконувала українську не продавати Китаю підприємство "Мотор Січ". У лютому 2021 році українська Служба безпеки та антимонопольний запідозрили в угоді з Китаєм на кілька мільярдів гривень диверсію.

Крім того, після введених проти Китаю американських санкцій, завод остаточно вирішили не продавати. Володимир Зеленський заявив, що не дозволить жодній країні придбати акції компанії "Мотор Січ".