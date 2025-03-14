Чи можуть в Україні мобілізувати чоловіка з подвійним громадянством: відповідь юриста

Конституція України не визнає подвійного громадянства. Водночас вона не передбачає автоматичної втрати українського громадянства при отриманні іншого.

Юристи компанії INSEININ пояснюють, що людина залишається громадянином України, доки не здійснить офіційної процедури виходу з громадянства, передає 24 Канал.

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Чи можуть мобілізувати людину з подвійним громадянством

Відповідно до чинного законодавства, громадянин України, який має друге громадянство, підлягає військовому обліку нарівні з іншими.

Наявність іноземного паспорта не є підставою для звільнення від мобілізації.

Тобто, людина не може бути звільнена від військової служби лише тому, о має подвійне громадянство. Ба більше, спроба виїхати за кордон на основі іноземного паспорта може розцінюватися як незаконна.

Нагадаємо, що в Україні дозволили іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії, але за певних умов.